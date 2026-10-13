Anfield ha riservato un'accoglienza tutt'altro che amichevole al Manchester City e a farne le spese, tra gli altri, è stato il portiere della Nazionale Gigi Donnarumma. Fin dal riscaldamento, i giocatori ospiti sono stati bersagliati da fischi, cori e striscioni legati alla vicenda delle violazioni dei regolamenti finanziari della Premier League contestate al club. Un clima teso, che ha accompagnato la partita e ha avuto strascichi anche dopo il fischio finale. La netta vittoria dei Citizens non ha quindi spento le polemiche, che si sono spostate dal campo alle zone che conducono agli spogliatoi.

L'insulto e la reazione di Donnarumma

Il momento più acceso ha coinvolto Gianluigi Donnarumma. Mentre si dirigeva verso il tunnel degli spogliatoi al termine della gara, il portiere italiano è stato apostrofato da alcuni tifosi del Liverpool, che gli hanno urlato "imbroglione". E la reazione del portiere non si è fatta attendere. Donnarumma si è voltato ed è tornato verso i sostenitori, visibilmente contrariato, arrivando a confrontarsi direttamente con uno di loro. L'intervento dei membri dello staff del Manchester City ha evitato che la situazione degenerasse. Il giocatore è stato accompagnato lontano dalle transenne. L'episodio ha attirato rapidamente l'attenzione dei media e degli utenti sui social, dove le immagini del confronto hanno iniziato a circolare.

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Il City guarda avanti, ma resta il caso finanziario

La vittoria di Anfield ha confermato il buon momento del Manchester City, che ha mantenuto il proprio percorso netto in Premier League con sei successi nelle prime sei partite. Un avvio importante per la squadra, che punta a restare nelle zone alte della classifica e a confermarsi competitiva anche nelle coppe. Il risultato ottenuto sul campo del Liverpool rappresenta un segnale significativo, sia per il valore dell'avversario sia per il modo in cui è maturato. Le polemiche del dopo partita, tuttavia, hanno finito per rubare spazio all'analisi della prestazione.

MANCHESTER, ENGLAND - DECEMBER 06: Gianluigi Donnarumma of Manchester City celebrates victory following the Premier League match between Manchester City and Sunderland at Etihad Stadium on December 06, 2025 in Manchester, England. (Photo by Kate McShane/Getty Images)

Per Donnarumma, intanto, l'attenzione torna al campo. Il prossimo impegno europeo mette il portiere di fronte al Paris Saint-Germain, la squadra con cui ha conquistato la Champions League nel 2025 prima di trasferirsi in Inghilterra. Sarà una partita dal significato speciale per l'estremo difensore azzurro. Ritroverà diversi volti conosciuti e un club con cui ha vissuto una delle tappe più importanti della propria carriera.