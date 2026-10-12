Paul Pogba lancia una frecciatina ai suoi ex rivali cittadini. Il centrocampista francese, vecchio cuore Red Devils, avendo militato nella Manchester biancorossa fin dai suoi primi passi nel mondo del calcio e poi dal 2016 al 2022, ha ironizzato sullo scandalo finanziario del Manchester City, pungendo i suoi vecchi rivali e rivendicando la conquista di due possibili titoli di Premier League.

Pogba: "Spero che possiamo riconquistare due titoli"

Intervistato a Singapore dai media locali, in occasione del Gran Premio di Formula Uno, l'ex calciatore diha commentato il caso finanziario che coinvolge ilcon un po' di sana ironia. Inizialmente la risposta di Pogba ai microfoni dei media è stata seria e onesta: "Lo scandalo City? A dire il vero non ho nulla da dire. Spero solo che non finisca per danneggiare la Premier League ".

Pochi attimi dopo, però, l'ex centrocampista francese ha terminato il suo intervento, mandando una scherzosa frecciatina ai vecchi rivali del Manchester City: "Spero che possiamo riconquistare due titoli".

😂 Paul POGBA 🇫🇷 espère RÉCUPÉRER DEUX TITRES avec Manchester United, en évoquant les 115 accusations visant Manchester City 👇 :



« Je n’ai rien à dire, pour être honnête. (…)



J’espère simplement que cela ne va pas affecter la Premier League et qu’on pourra RÉCUPÉRER DEUX… — Actu Foot (@ActuFoot_) October 11, 2026

La maledizione secondo posto

I due titoli a cui fa riferimentoriguardano ovviamente le annate in cui il suoarrivò a pochi passi dalla conquista della Premier League, finendo al secondo posto, sotto soltanto ai rivali del. Il primo ci riporta indietro alla primissima stagione in maglia biancorossa dell'ex, nel 2011/12, quando i Red Devils arrivarono a pari punti in vetta allacon i Citizens (89), ma non riuscirono a vincere il campionato traditi soltanto dalla differenza reti.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 30 DICEMBRE: Paul Pogba del Manchester United (6) esulta dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di Premier League tra Manchester United e AFC Bournemouth all'Old Trafford, il 30 dicembre 2018 a Manchester, Regno Unito. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

Il secondo titolo, invece, riguarda l'annata 2017/18 quando il Manchester United terminò la stagione al secondo posto della Premier League, subendo il dominio degli Sky Blues, autori di ben 100 punti quell'anno, con 106 gol realizzati e soltanto 27 subiti.

Nonostante la risposta ironica del centrocampista ex Juventus e Monaco, la possibilità di vedere i Red Devils campioni d'Inghilterra a posteriori resta, al momento, fattibile ma decisamente ipotetica. Tuttavia, con una questione legale ancora aperta, Paul Pogba può ancora sperare e tenere le dita ben incrociate.