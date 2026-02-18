Conclusa l’esperienza in Corea del Sud con il FC Seoul, Jesse Lingard è pronto a ripartire dal Brasile: il Remo punta sull’ex Manchester United per rinforzare la rosa.

Vincenzo Di Chio 18 febbraio 2026 (modifica il 18 febbraio 2026 | 19:23)

Dopo aver trascorso gran parte della sua carriera in Premier League, soprattutto con la maglia del Manchester United, con cui ha collezionato 232 presenze e 35 reti, Jesse Lingard ha deciso di proseguire la propria carriera in campionati più esotici.

Jesse Lingard tra Brasile e rilancio: l’ultima occasione per brillare — Svincolatosi qualche settimana fa dal FC Seoul, club del massimo campionato sudcoreano, il classe ’92 sarebbe pronto a un’altra avventura, l’ennesima, in un nuovo continente. Secondo quanto riportato da Globo Esporte, il giocatore sarebbe vicino all’accordo con il Clube do Remo, club brasiliano con sede a Belém, che vanta come miglior risultato della sua storia una semifinale di Coppa del Brasile nel 1991.

La società avrebbe presentato un’offerta all’ex nazionale inglese per mettere a segno un colpo a sorpresa, rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Juan Carlos Osorio e regalare entusiasmo ai propri tifosi.

Quella di Lingard è stata una carriera caratterizzata da grandi aspettative e momenti altalenanti. I tifosi del Manchester United avevano intravisto nel classe ’92 qualità importanti, ma alcuni atteggiamenti e una certa discontinuità di rendimento non gli hanno permesso di esplodere definitivamente.

Jesse Lingard, dal picco con lo United al sogno rinascita in Brasile — Lingard ha iniziato la sua carriera proprio nel Manchester United, segnando 35 reti tra Premier League e coppe nazionali e internazionali: quello resta il punto più alto del suo percorso.

Successivamente è approdato al West Ham United, dove ha incantato tutti con 9 gol in 16 presenze, numeri straordinari per un esterno offensivo. Prestazioni che avevano fatto sognare i tifosi degli Hammers e riacceso le speranze di una definitiva consacrazione.

Tornato allo United al termine del prestito, convinto di potersi giocare le sue carte, non è però riuscito a ritagliarsi lo spazio desiderato. L’esperienza successiva al Nottingham Forest, nella stagione 2022-23, si è rivelata deludente: 17 presenze e nessun gol.

Ultima tappa, prima del possibile trasferimento in Brasile, l’avventura in Corea del Sud, dove tra K League e AFC Champions League ha trovato 6 reti nelle prime dieci partite, prima di chiudere la sua esperienza con numeri complessivamente positivi.

Ora lo attende una nuova sfida in Brasile. A 34 anni, Lingard riuscirà a ritrovare continuità e magari a strappare un’ultima chiamata dalla Premier League?