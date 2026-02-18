Dopo aver trascorso gran parte della sua carriera in Premier League, soprattutto con la maglia del Manchester United, con cui ha collezionato 232 presenze e 35 reti, Jesse Lingard ha deciso di proseguire la propria carriera in campionati più esotici.
RILANCIO
Dopo la Corea del Sud c’è il Brasile: Lingard pronto a ripartire dal Remo
Jesse Lingard tra Brasile e rilancio: l’ultima occasione per brillare—
Svincolatosi qualche settimana fa dal FC Seoul, club del massimo campionato sudcoreano, il classe ’92 sarebbe pronto a un’altra avventura, l’ennesima, in un nuovo continente. Secondo quanto riportato da Globo Esporte, il giocatore sarebbe vicino all’accordo con il Clube do Remo, club brasiliano con sede a Belém, che vanta come miglior risultato della sua storia una semifinale di Coppa del Brasile nel 1991.
La società avrebbe presentato un’offerta all’ex nazionale inglese per mettere a segno un colpo a sorpresa, rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Juan Carlos Osorio e regalare entusiasmo ai propri tifosi.
Quella di Lingard è stata una carriera caratterizzata da grandi aspettative e momenti altalenanti. I tifosi del Manchester United avevano intravisto nel classe ’92 qualità importanti, ma alcuni atteggiamenti e una certa discontinuità di rendimento non gli hanno permesso di esplodere definitivamente.
Jesse Lingard, dal picco con lo United al sogno rinascita in Brasile—
Lingard ha iniziato la sua carriera proprio nel Manchester United, segnando 35 reti tra Premier League e coppe nazionali e internazionali: quello resta il punto più alto del suo percorso.
Successivamente è approdato al West Ham United, dove ha incantato tutti con 9 gol in 16 presenze, numeri straordinari per un esterno offensivo. Prestazioni che avevano fatto sognare i tifosi degli Hammers e riacceso le speranze di una definitiva consacrazione.
Tornato allo United al termine del prestito, convinto di potersi giocare le sue carte, non è però riuscito a ritagliarsi lo spazio desiderato. L’esperienza successiva al Nottingham Forest, nella stagione 2022-23, si è rivelata deludente: 17 presenze e nessun gol.
Ultima tappa, prima del possibile trasferimento in Brasile, l’avventura in Corea del Sud, dove tra K League e AFC Champions League ha trovato 6 reti nelle prime dieci partite, prima di chiudere la sua esperienza con numeri complessivamente positivi.
Ora lo attende una nuova sfida in Brasile. A 34 anni, Lingard riuscirà a ritrovare continuità e magari a strappare un’ultima chiamata dalla Premier League?
