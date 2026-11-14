La sconfitta rimediata contro il Portogallo passa in secondo piano di fronte a un traguardo individuale destinato a restare a lungo negli annali del calcio inglese. Nell'amichevole disputata all'Ashton Gate di Bristol dall'Inghilterra, terminata 1-0 in favore dei lusitani, Max Dowman ha fatto il suo esordio ufficiale con la maglia della nazionale inglese Under 21. Subentrato dalla panchina nel corso della ripresa, il giovane centrocampista dell'Arsenal è diventato il calciatore più giovane nella storia della categoria. Un debutto storico per i Young Lions, che strappa il record a uno dei giocatori più celebri del panorama calcistico internazionale attuale e certifica la rapida ascesa del talento dell'Academy dei Gunners.

Dowman batte il record con l'Under 21 inglese di Jude Bellingham

Prima della sfida contro il Portogallo, il record perUnder 21 apparteneva a

L'attuale centrocampista del Real Madrid aveva collezionato la sua prima presenza con l'Under 21 inglese nel settembre del 2020, scendendo in campo contro il Kosovo all'età di 17 anni, due mesi e sei giorni. Dowman ha abbassato nettamente questo riferimento, facendo registrare il proprio debutto a soli 16 anni, dieci mesi e tredici giorni. Un margine di quasi quattro mesi che evidenzia la fiducia riposta dallo staff tecnico federale nelle qualità del giovane prodotto del vivaio dell'Arsenal, ritenuto già pronto per confrontarsi a livelli superiori nonostante l'età.

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Verso il big match con la Francia: possibile debutto da titolare?

Archiviato il test negativo contro il, la nazionale inglese si prepara ora a un nuovo appuntamento di alto profilo. Lunedì 16 novembre, infatti,Under 21 tornerà in campo per affrontare la. In vista di questa sfida, il commissario tecnico Leestarebbe valutando di schieraredal primo minuto. Dopo aver infranto un record storico partendo dalla panchina, il sedicenne dell'Arsenal potrebbe dunque ricevere immediatamente lain un test di grande prestigio.