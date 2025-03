Dramma ad Istanbul, muore tifoso dei Rangers. Il club: “Siamo devastati”

Un sostenitore del club scozzese perde la vita prima della partita di Europa League contro il Fenerbahce

Federico Grimaldi 6 marzo - 16:41

Poco prima della partita degli ottavi di finale di Europa League tra il Fenerbahce ed i Rangers, un tifoso scozzese ha perso la vita in un incidente stradale. Tramite un comunicato, il club scozzese si è unito al dolore della famiglia.

Il fatto — Quando si parla di calcio, bisognerebbe celebrare e divertirsi, ma questa volta bisogna stendere un velo pietoso e riportare ai fatti quanto accaduto. Durante la notte tra il 5 ed il 6 marzo, un tifoso dei Rangers è stato vittima di un incidente stradale, nel quale ha perso la vita. Infatti, secondo quanto riportato dalla stampa turca, l'uomo stava attraversando la strada nelle prime ore del mattino quando è stato investito da un'auto e poi investito da un secondo veicolo. La gioia di andare in trasferta a sostenere la propria squadra, è presto diventata una tragedia che ha colpito l'intera Scozia, e non solo.

Rangers FC kulübüne ve camiasına başsağlığı dileriz @RangersFC

Fenerbahçemizin İskoçya temsilcisi Rangers FC’yi konuk edeceği UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında takımını desteklemek için İstanbul’a gelen bir Rangers FC taraftarının geçirdiği trafik kazası sonucu vefat… pic.twitter.com/3vvFuLuTt2

— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 6, 2025

Il comunicato dei Rangers e del Fenerbahce — Il club turco ha deciso di rilasciare una dichiarazione per stringersi al dolore della famiglia: "Abbiamo appreso con profondo dolore che un tifoso dei Rangers che era venuto a Istanbul per sostenere la sua squadra nella prima partita degli ottavi di finale di Europa League è deceduto a causa di un incidente stradale", si legge. "Vorremmo esprimere le nostre condoglianze alla famiglia del tifoso deceduto, ai Rangers e alla comunità".

Non poteva esimersi il club scozzese, che con un lungo comunicato ha espresso le più sentite condoglianze: "Siamo devastati per aver appreso della scomparsa di uno dei nostri sostenitori in un incidente stradale nella notte a Istanbul. I pensieri immediati di tutti i presenti al club vanno alla famiglia e agli amici in questo momento incredibilmente difficile. Rimaniamo in costante contatto con le autorità turche e britanniche per questo tragico incidente".

We are devastated to have learned of the passing of one of our supporters in a road traffic accident overnight in Istanbul.

The immediate thoughts of everyone at the club are with their family and friends at this incredibly difficult time.

We are remaining in constant contact… pic.twitter.com/iV3m60XR3U

— Rangers Football Club (@RangersFC) March 6, 2025