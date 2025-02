All'allenatore belga fatale l'ultimo ko in campionato: squadra affidata per ora al suo vice Charai. Vari nomi al vaglio

Alessandro Stella 24 febbraio 2025 (modifica il 24 febbraio 2025 | 11:06)

Salta la panchina in casa Glasgow Rangers. I Gers hanno infatti esonerato l'allenatore Philippe Clément. La decisione è stata comunicata con un breve messaggio sui canali ufficiali del club: "Il Rangers Football Club può confermare di essersi separato dall'allenatore della prima squadra maschile, Philippe Clement. Il club desidera esprimere i suoi più sinceri ringraziamenti a Philippe per il duro lavoro e la dedizione dimostrati durante il suo mandato alla guida della squadra. Ulteriori aggiornamenti seguiranno a tempo debito". Per l'allenatore belga è stata fatale l'ultima sconfitta in campionato, arrivata sabato all'Ibrox Stadium contro il St. Mirren per 2-0. Senza dimenticare l'altra pesante e clamorosa caduta casalinga, maturata due settimane in Scottish Cup per mano del Queen's Park, squadra di seconda divisione scozzese. L'eliminazione in coppa e i tredici punti di distacco dal Celtic capolista in Premiership hanno spinto la società al cambiamento. Da capire ora chi prenderà il posto di Clement, visto anche l'avvicinarsi degli ottavi di Europa League contro il Fenerbahce. L'andata della sfida si disputerà il 6 marzo in Turchia.

Rangers Football Club can confirm it has tonight parted company with men’s first-team manager, Philippe Clement.

The club would like to put on record their sincere thanks to Philippe for his hard work and dedication during his spell in charge.

A further update from the club… pic.twitter.com/OsllXO31Ln

— Rangers Football Club (@RangersFC) February 23, 2025

Chi può essere il prossimo allenatore degli scozzesi: Barry Ferguson in pole — Questa mattina la squadra si è allenata sotto la guida di Issame Charai, che fino a poche ore fa era il vice di Clement. Non è da escludere che la società possa affidare al tecnico belga-marocchino l'incarico ad interim fino al termine della stagione. Con ogni probabilità Charai guiderà i Rangers almeno fino a mercoledì, quando si giocherà il turno infrasettimanale di campionato contro il Kilmarnock. L'altra idea, altrettanto quotata, è l'arrivo sulla panchina di Barry Ferguson, ex bandiera dei Gers fino al 2009 da calciatore e nome che stuzzica la tifoseria. Come terza opzione, anche se per ora apparentemente meno fattibile, c'è il ritorno a Ibrox di Steven Gerrard, allenatore dei Rangers dal 2018 al 2021. Proprio il 2021 è l'anno in cui gli azzurri, sotto la guida dell'ex leggenda del Liverpool, hanno riconquistato il campionato per la prima volta dopo nove anni.

I Rangers con Clement: una Coppa di Lega e tanti piazzamenti — Clement invece era arrivato ai Rangers nell'ottobre 2023, dopo l'esonero dell'allora allenatore degli scozzesi Michael Beale. In meno di due mesi il tecnico belga ha vinto il suo primo titolo con i Glasgow: la Scottish League Cup, seconda coppa nazionale, battendo l'Aberdeen in finale. Sempre la scorsa stagione Clement ha raggiunto la finale di Scottish Cup e il secondo posto in campionato. In entrambi i casi però ad arrivare davanti ai Gers è stato il Celtic. E quest'anno la cosa sembra ripetersi: gli eterni rivali hanno superato i Rangers in finale di Scottish League Cup e sembrano destinati a vincere il campionato. Elemento che, vista la grande rivalità tra le due squadre di Glasgow, non ha sicuramente deposto a favore del tecnico belga.