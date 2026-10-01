Il pallone finì tra i piedi di Peter Dubovský quando alla Slovacchia restava ormai pochissimo tempo. Era il 31 agosto 1996, allo Svangaskarð di Toftir, e contro le Isole Faroe il punteggio era ancora sull’1-1. Il numero 10 sistemò il pallone per una punizione, calciò e batté Jens Martin Knudsen. Finì 2-1, con i primi tre punti slovacchi nelle qualificazioni al Mondiale di Francia ’98. Venerdì 2 ottobre le due Nazionali torneranno ad affrontarsi nell’arcipelago, questa volta a Tórshavn e in Nations League.

Sono passati trent’anni dall’ultima trasferta slovacca alle Faroe. La squadra di Vladimír Weiss arriva al Tórsvøllur con sei punti, conquistati contro Moldavia e Kazakistan. I padroni di casa, invece, hanno cominciato il torneo con due pareggi, entrambi per 1-1. L’ultima volta che la Slovacchia giocò da queste parti c’erano Jozef Jankech in panchina, Moravčík in campo e Dubovský con il numero 10.

Toftir, Knudsen e Dubovský

Lapartì bene. Ľubomírsegnò al 13’ e appena tre minuti più tardi arrivò anche l’occasione per raddoppiare. Sul dischetto andò. Davanti a lui,. Il portiere faroese respinse il rigore e tenne aperta una partita che sembrava già indirizzata. Sugli spalti delloc’erano 1.445 spettatori.

I due, oltretutto, si conoscevano già. Quattro anni prima, il 23 settembre 1992, si erano trovati uno di fronte all’altro a Košice nelle qualificazioni a USA ’94. La Cecoslovacchia vinse 4-0 e l’ultima rete, al 90’, la segnò proprio Dubovský su rigore. Knudsen era tra i pali anche quella sera. A Toftir, dagli undici metri, andò diversamente.

E quella parata pesò ancora di più nella ripresa. Al 60’ Jan Allan Müller trovò l’1-1 e la Slovacchia si ritrovò a ricominciare una partita che avrebbe potuto chiudere molto prima. Nel girone c’erano anche Spagna, Jugoslavia, Repubblica Ceca e Malta. Perdere punti alle Faroe alla prima giornata non era esattamente il modo migliore per cominciare il cammino verso Francia ’98; Poi arrivò un’altra palla ferma.

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Il numero 10 passato dal Bernabéu

Questa voltanon aveva davanti un rigore, ma una barriera. Calciò e segnò. Lacolloca la rete al 90’, l’archivioall’89’. Cambia un minuto, non cambia il peso di quel pallone: il 2-1 arrivò quando la partita sembrava ormai destinata a chiudersi in parità.aveva 24 anni e giocava nel. Inera arrivato nel 1993, acquistato daldopo gli anni allo. Con i blancos aveva vinto la1994-95, poi nell’estate del 1995 si era trasferito nelle, dove sarebbe rimasto per cinque stagioni.

Quella punizione alle Faroe fu una delle sue dodici reti con la Slovacchia: Meno di due mesi dopo, il 23 ottobre 1996, ritrovò ancora Knudsen nel 3-0 di Bratislava e segnò il gol che aprì la partita. Furono le uniche due sfide tra Slovacchia e Isole Faroe prima del nuovo incrocio arrivato con questa Nations League.

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morì il 23 giugno 2000, a 28 anni, durante una vacanza in. Ilcontinua a ricordarlo tra i giocatori più amati di quella squadra e nel 2024 lalo ha inserito, alla memoria, nelladel calcio nazionale. A lui è intitolato anche il premio destinato al miglior giovane calciatore slovacco

4 dicembre 1999: Peter Dubovsky di Oviedo in azione durante la partita spagnola di Primera Liga contro il Barcellona giocata al Camp Nou a Barcellona, in Spagna. La partita si è conclusa con una vittoria per 3-2 per il Barca. Foto di Nuno Correia. Credito obbligatorio: AllsportUK /Allsport

Trent’anni dopo, a Tórshavn

Venerdì si giocherà aldiha già avvertito i suoi su quello che potrebbero trovare: terreno duro, vento, pioggia e una partita destinata a chiedere parecchio sul piano fisico. Lo stadio, peraltro, il commissario tecnico lo conosce già per averci giocato in passato con lo

La Slovacchia arriva con sei punti su sei. Nell’ultima partita ha battuto il Kazakistan 2-1 grazie al colpo di testa di Dávid Hancko all’82’, al termine di un’altra gara rimasta aperta fino alla fine. Le Faroe non hanno ancora perso in questa edizione della Nations League e hanno raccolto due pareggi nelle prime due giornate.

Ma per la Slovacchia il precedente da queste parti resta quello di Toftir: Moravčík segnò per primo. Müller pareggiò. Knudsen aveva già fermato Dubovský dal dischetto. Poi il numero 10 tornò sul pallone, questa volta per una punizione, e non sbagliò.

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Venerdì 2 ottobre lagiocherà a. L’ultima volta che lasciò lecon tre punti,aveva appena battuto