Moldavia-Far Oer si gioca martedì 29 settembre alle ore 18:00 allo Stadionul Zimbru di Chișinău, gara valida per la seconda giornata della UEFA Nations League 2026/27, Lega C, Gruppo C3. La sfida mette di fronte due nazionali che puntano a muovere la classifica in un raggruppamento completato da Slovacchia e Kazakistan. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365 La Moldavia di Lilian Popescu arriva all'appuntamento dopo l'esordio contro la Slovacchia, mentre le Isole Far Oer di Eyðun Klakstein hanno iniziato la competizione pareggiando 1-1 contro il Kazakistan, con Áki Samuelsen autore del gol dei padroni di casa. La nazionale moldava può contare anche sul centrocampista dell'Ascoli Sergiu Perciun, convocato per questa tornata di Nations League. SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET, SCEGLI L’EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA e ENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE. Dove vedere Moldavia-Far Oer in TV e streaming La partita sarà trasmessa in Italia da Sky Sport Calcio, all'interno della Diretta Gol dedicata alle gare delle 18:00. La sfida sarà disponibile anche in streaming su NOW. Moldavia La Moldavia affronta questa Nations League dopo la promozione dalla Lega D e con l'obiettivo di consolidarsi nella categoria superiore. Il commissario tecnico Lilian Popescu, in carica dal settembre 2025, ha convocato 25 giocatori per le prime quattro gare della competizione. Tra gli elementi di maggiore esperienza figurano Oleg Reabciuk, Vadim Rață e Nichita Moțpan, mentre Sergiu Perciun rappresenta una delle soluzioni più interessanti a centrocampo. Far Oer Le Isole Far Oer hanno cominciato il torneo con un pareggio per 1-1 contro il Kazakistan. La squadra di Eyðun Klakstein può contare su una struttura difensiva fisica e su giocatori abituati a giocare insieme da diversi anni. Tra i nomi da seguire c'è Andrias Edmundsson, difensore dell'Hellas Verona e convocato per questa finestra internazionale. Le chiavi della partita Il confronto potrebbe svilupparsi soprattutto sulla capacità della Moldavia di gestire il possesso contro una formazione faroese pronta a proteggersi con una struttura a tre e ripartire rapidamente. Particolare attenzione anche alle fasce, dove entrambe le squadre possono cercare di creare superiorità numerica. Per i padroni di casa sarà importante sfruttare la qualità di Rață e Moțpan tra le linee, mentre le Isole Far Oer possono affidarsi alla fisicità di Gunnar Vatnhamar e alla mobilità degli uomini offensivi. Moldavia-Far Oer: data, orario e canali Partita: Moldavia-Far Oer

Competizione: UEFA Nations League 2026/27

Giornata: 2ª giornata, Gruppo C3

Data: martedì 29 settembre 2026

Orario: 18:00

Stadio: Stadionul Zimbru, Chișinău

Diretta TV: Sky Sport Calcio, Diretta Gol

Diretta streaming ufficiale: NOW

Telecronaca: Diretta Gol Sky Sport Le probabili formazioni La Moldavia dovrebbe affidarsi a un sistema con tre difensori e una linea a cinque a centrocampo. Tra i possibili titolari figurano Dumitru Celeadnic, Vladyslav Baboglo, Oleg Reabciuk, Vadim Rață e Virgiliu Postolachi. La formazione resta comunque indicativa e potrebbe subire variazioni dopo l'impegno contro la Slovacchia. Le Isole Far Oer dovrebbero invece confermare una struttura 3-4-3, con Mattias Lamhauge tra i pali e Andrias Edmundsson nel terzetto difensivo. In avanti sono candidati a partire Petur Knudsen e Áki Samuelsen, con Hanus Sørensen e Jóannes Bjartalíð sulle corsie offensive. Moldavia (3-5-1-1): Celeadnic; Gherasimencov, Baboglo, Iovu; Reabciuk, Stînă, Rață, Moțpan, Forov; Nicky Cleșcenco; Petru Popescu. Isole Far Oer (3-4-3): Lamhauge; Edmundsson, Vatnhamar, Færø; Agnarsson, Turi, Bjartalíð, Danielsen; Hanus Sørensen, Knudsen, Áki Samuelsen.