Denzel Dumfries è approdato al Real Madrid con l'obiettivo di diventare ciò che era diventato all'Inter nel nuovo progetto di José Mourinho, arrivato in uno dei momenti storici più complicati nella storia recente del club spagnolo. Il laterale olandese ha iniziato la sua esperienza ai Blancos con un rendimento che ha mostrato due aspetti differenti del suo gioco, confermando da una parte la sua grande affidabilità fisica e dall'altra alcuni limiti emersi soprattutto nella gestione del pallone.

L'esterno olandese ha comunque conquistato rapidamente la fiducia dello Special One, tanto da essere diventato la prima scelta sulla fascia destra. Nelle prime 6 partite, Dumfries è partito titolare in 5 occasioni, togliendo ulteriore minutaggio a Trent Alexander-Arnold.

Perché Mourinho per ora preferisce Dumfries?

La preferenza di Mourinho nasce soprattutto dalle caratteristiche dell'olandese, che garantisce, caratteristiche che si sposano con l'idea di un Real Madride. Il tecnico portoghese sembra inoltre apprezzarne la, elemento che gli ha permesso di imporsi nella concorrenza con l'inglese, che ha da sempre come limite proprio

MADRID, SPAGNA - 12 SETTEMBRE: Denzel Dumfries del Real Madrid in azione durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Real Madrid e Rayo Vallecano de Madrid allo Stadio Santiago Bernabeu il 12 settembre 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Florencia Tan Jun/Getty Images)

Dall'altra parte, però, Dumfries deve ancora dimostrare di poter offrire con continuità la qualità necessaria nella costruzione del gioco. Proprio qui emerge il confronto con Alexander-Arnold, che dispone di un repertorio tecnico superiore nei passaggi e nei cambi di gioco, oltre che nei calci piazzati. Mourinho, almeno in questo avvio di stagione, ha preferito compensare questa differenza puntando sulla fisicità e sulla solidità dell'ex nerazzurro, ma siamo ancora solamente all'inizio.

Caricamento post Instagram...

Il rendimento dell'olandese non rappresenta comunque una sorpresa per il Real Madrid, dato che ha lasciato Milano quest'estate dopo, numeri che hanno accompagnato la sua crescita fino alla, anche se ora dovrà dimostrare di poter giocare con continuità