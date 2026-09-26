Perché Mourinho sceglie Dumfries e non Alexander-Arnold
Dumfries nel cuore degli interisti. I tifosi nerazzurri cantano il suo nome a fine partita
Denzel Dumfries è approdato al Real Madrid con l'obiettivo di diventare ciò che era diventato all'Inter nel nuovo progetto di José Mourinho, arrivato in uno dei momenti storici più complicati nella storia recente del club spagnolo. Il laterale olandese ha iniziato la sua esperienza ai Blancos con un rendimento che ha mostrato due aspetti differenti del suo gioco, confermando da una parte la sua grande affidabilità fisica e dall'altra alcuni limiti emersi soprattutto nella gestione del pallone.
L'esterno olandese ha comunque conquistato rapidamente la fiducia dello Special One, tanto da essere diventato la prima scelta sulla fascia destra. Nelle prime 6 partite, Dumfries è partito titolare in 5 occasioni, togliendo ulteriore minutaggio a Trent Alexander-Arnold.
Perché Mourinho per ora preferisce Dumfries?La preferenza di Mourinho nasce soprattutto dalle caratteristiche dell'olandese, che garantisce aggressività, forza nei duelli e una notevole capacità di corsa, caratteristiche che si sposano con l'idea di un Real Madrid intenso e verticale. Il tecnico portoghese sembra inoltre apprezzarne la maggiore sicurezza nella fase difensiva, elemento che gli ha permesso di imporsi nella concorrenza con l'inglese, che ha da sempre come limite proprio la marcatura dell'avversario e gli 1 contro 1 in difensivi.
Dall'altra parte, però, Dumfries deve ancora dimostrare di poter offrire con continuità la qualità necessaria nella costruzione del gioco. Proprio qui emerge il confronto con Alexander-Arnold, che dispone di un repertorio tecnico superiore nei passaggi e nei cambi di gioco, oltre che nei calci piazzati. Mourinho, almeno in questo avvio di stagione, ha preferito compensare questa differenza puntando sulla fisicità e sulla solidità dell'ex nerazzurro, ma siamo ancora solamente all'inizio.
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