Edin Dzeko continua a scrivere altre pagine di storia con lo Schalke04. Sfortunatamente per lui, sul campo, non è stato un giorno memorabile dato lo 0-3 subìto per mano dell'Augsburg, ma dietro questa sconfitta l'attaccante bosniaco raggiunge un altro storico traguardo. A 5.734 giorni di distanza dalla sua ultima apparizione nel massimo campionato tedesco, il classe '87 è tornato, subentrando per 14 minuti nel secondo tempo.

Schalke04, Dzeko riscrive la storia: è l'ottavo giocatore più anziano in Bundesliga

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⏱️ 90' | #FCAS04 3:0 | #S04 pic.twitter.com/kUn3AzydNZ — FC Schalke 04 (@s04) August 30, 2026

Dopo tre anni loè tornato a disputare una partita di Bundesliga. Tuttavia il ritorno del club di Gelsenkirchen non è stato come speravano. Alla WWK Arena, i Minatori hanno subìto una pesante sconfitta per mano dei padroni di casa. La sfida, infatti, si è chiusa con un secco 3-0 per la squadra di Manuel Baum. Non è stato dunque il tipo di ritorno nel massimo campionato tedesco che Edin Dzeko si aspettava. Ma nonostante la sconfitta, quella per il bosniaco è stata comunque una giornata memorabile.

All'età di 40 anni e 166 giorni, l'ex Fiorentina e Inter è diventato l'ottavo giocatore più anziano ad essere sceso in campo nella Bundesliga. Andando più nello specifico, inoltre, davanti all'attaccante bosniaco troviamo soltanto tre giocatori di movimento: Klaus Fichtel, Claudio Pizarro e Mirko Votava. L'ultima apparizione di Dzeko in Bundesliga risale alla stagione 2010/11 con il Wolfsburg, ovvero 15 anni e 255 giorni fa.

AUGUSTA, GERMANIA - 30 AGOSTO: Edin Dzeko dell'FC Schalke 04 contende un pallone di testa a Hennes Behrens dell'Augsburg durante la partita di Bundesliga 2026/27 tra FC Augsburg e FC Schalke 04 alla WWK Arena, il 30 agosto 2026 ad Augusta, in Germania. (Foto di Adam Pretty/Getty Images)

La stagione non è cominciata nel migliore dei modi ma siamo solo alla prima giornata. Sia lo Schalke04 che Dzeko avranno altro occasioni per riscattarsi e, nel caso del classe '87, se dovesse trovare la via rete raggiungerebbe un altro storico traguardo: diventerebbe infatti il secondo marcatore più anziano della storia del campionato tedesco. Alle spalle del solo Pizarro. Qualsiasi gol siglato successivamente a questo lasso di tempo gli consentirebbe invece di prendersi il primato in solitaria.