Mentre in Europa si giocano amichevoli mascherate da torneo (Nations League), nel continente africano sono iniziate le qualificazioni per la Coppa d'Africa 2027. Per ora, il primo turno dei gironi ha regalato tante sorprese. Dal pareggio del Senegal contro il Mozambico al pareggio dell'Egitto contro l'Angola. Lo 0-0 proposto dalla squadra egiziana ha riconfermato quelle brutte sensazioni avute durante la Coppa d'Africa passata e in parte, nell'ultima Coppa del Mondo.

ISTANBUL, TURCHIA - 15 AGOSTO: Mohamed Salah del Trabzonspor gesticola durante la partita della Super League turca 2026/27 tra Kasimpasa SK e Trabzonspor allo stadio Recep Tayyip Erdogan, il 15 agosto 2026 a Istanbul, Turchia. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

L'ultimo match giocato dall'Egitto prima di tornare in campo con l'Angola era stato l'ottavo di finale contro l'Argentina. Una sfida clamorosamente ribaltata dall'Albiceleste, che all'80' era sotto 0-2. Poi, le reti di Romero, Messi ed Enzo Fernandez al 92' hanno annichilito i sogni di gloria degli africani. L'Egitto sta attraversando una fase di ricambio delicata, in cui bisogna trovare il talento necessario per sostituire Momo Salah, sempre più in declino a livello fisico.

Salah salta il match contro il Sud Sudan per ... il campo

🚨 BREAKING: Mohamed Salah leaves the Egypt national team camp ahead of the South Sudan match after full coordination with the coaching staff as per sources in the national team 🇪🇬

The decision was made because the game will be played on artificial turf, aiming to protect him… pic.twitter.com/tnf0zXQE10 — Ismael Mahmoud - إسماعيل محمود (@ismaeelmahmoudd) September 26, 2026

Momo Salah ha deciso di abbandonaredopo 9 stagioni di altissimo livello, in cui ha portato i Reds sul tetto d'Europa e in cui si è consacrato come miglior giocatore del campionato inglese e tra i migliori del mondo. Salah non ha superato i 20 gol stagionali col Liverpool solo nell'ultima stagione, segnando l'inizio della sua ultima fase di carriera. In estate è passato al, con cui è già in cima alla classifica marcatori con 7 reti. Tuttavia, la condizione fisica di Salah non è più quella di una volta e il giocatore deve essere gestito con cautela. Perciò, lo staff tecnico della nazionale egiziana ha deciso didal match di qualificazione contro il Sud Sudan.La sorprendente decisione della Federazione calcistica egiziana è stata motivata attraverso una nota ufficiale: "Lo staff tecnico della nazionale egiziana, guidato da Hossam Hassan, ha deciso di farMohamed Salah per la partita contro il Sud Sudan in programma il 29 settembre a causa deldello stadio. Prima della partita contro l'Angola, lo staff tecnico della nazionale e Mohamed Salah si erano accordati sul fatto che il giocatore non avrebbe giocato contro il Sud Sudan, e lo staff tecnico ha preferito questa soluzione per tutelare il giocatore".