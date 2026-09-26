L'ex Liverpool si è accordato con lo staff tecnico della nazionale: il manto erboso artificiale è un rischio troppo grosso per lui
Il Belgio festeggia la vittoria contro l'Italia all'Olimpico con gli applausi dei tifosi
Mentre in Europa si giocano amichevoli mascherate da torneo (Nations League), nel continente africano sono iniziate le qualificazioni per la Coppa d'Africa 2027. Per ora, il primo turno dei gironi ha regalato tante sorprese. Dal pareggio del Senegal contro il Mozambico al pareggio dell'Egitto contro l'Angola. Lo 0-0 proposto dalla squadra egiziana ha riconfermato quelle brutte sensazioni avute durante la Coppa d'Africa passata e in parte, nell'ultima Coppa del Mondo.
L'ultimo match giocato dall'Egitto prima di tornare in campo con l'Angola era stato l'ottavo di finale contro l'Argentina. Una sfida clamorosamente ribaltata dall'Albiceleste, che all'80' era sotto 0-2. Poi, le reti di Romero, Messi ed Enzo Fernandez al 92' hanno annichilito i sogni di gloria degli africani. L'Egitto sta attraversando una fase di ricambio delicata, in cui bisogna trovare il talento necessario per sostituire Momo Salah, sempre più in declino a livello fisico.
Salah salta il match contro il Sud Sudan per ... il campoMomo Salah ha deciso di abbandonare Liverpool dopo 9 stagioni di altissimo livello, in cui ha portato i Reds sul tetto d'Europa e in cui si è consacrato come miglior giocatore del campionato inglese e tra i migliori del mondo. Salah non ha superato i 20 gol stagionali col Liverpool solo nell'ultima stagione, segnando l'inizio della sua ultima fase di carriera. In estate è passato al Trabzonspor, con cui è già in cima alla classifica marcatori con 7 reti. Tuttavia, la condizione fisica di Salah non è più quella di una volta e il giocatore deve essere gestito con cautela. Perciò, lo staff tecnico della nazionale egiziana ha deciso di escluderlo dal match di qualificazione contro il Sud Sudan.
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