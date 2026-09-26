Finisce l'era del difensore francese sulla panchina dei georgiani: il rigore sbagliato da Kvara lo condanna all'esonero
Il Belgio festeggia la vittoria contro l'Italia all'Olimpico con gli applausi dei tifosi
La Nations League è appena iniziata eppure ha già mietuto la prima vittima della sosta. La competizione, strutturata per eliminare il concetto di amichevole, è divisa in leghe e gironi. Mentre continuano a rimbalzare le notizie sulla Lega A, in cui giocano Italia, Germania, Francia, Spagna etc..., è presente un grande movimento e molti risultati inaspettati nelle altre leghe minori (B e C).
Nella lega intermedia, ci sono nuove squadre alla ribalta (Kosovo e Georgia), ma anche nazionali di un certo spessore come Svezia, Svizzera e Austria. Nella serata di ieri, è arrivato un risultato clamoroso dalla Boris Paichadze Dinamo Arena di Tbilisi, in Georgia. La squadra del top player Khvicha Kvaratskhelia ha subito una brutta sconfitta contro l'Irlanda del Nord, che complica già la loro posizione nella classifica del girone.
Sagnol non è più l'allenatore della GeorgiaNegli ultimi anni, la Georgia ha fatto enormi passi in avanti per quanto riguarda la formazione e la crescita di giovani talenti. Non è un caso che i Crociati si siano qualificati all'Europeo del 2024 per la prima volta nella loro (breve) storia. La competizione era andata anche oltre le aspettative, con il raggiungimento degli ottavi di finale, passando un girone di ferro con Portogallo, Turchia e Repubblica Ceca. Tuttavia, nella fase a eliminazione diretta la Georgia ha affrontato subito la Spagna, poi vincitrice del torneo, che ha dominato la partita vincendo per 4-1. La rosa inizia ad essere di un buon livello fra Kvaratskhelia, Kvernadze, Mikautadze, Kochorashvili e Mamardashvili e anche l'operato di Sagnol, in carica dal 2021, ha contribuito a portare la Georgia a giocarsi l'accesso ai Mondiali.
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