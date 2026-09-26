La Nations League è appena iniziata eppure ha già mietuto la prima vittima della sosta. La competizione, strutturata per eliminare il concetto di amichevole, è divisa in leghe e gironi. Mentre continuano a rimbalzare le notizie sulla Lega A, in cui giocano Italia, Germania, Francia, Spagna etc..., è presente un grande movimento e molti risultati inaspettati nelle altre leghe minori (B e C).

TBILISI, GEORGIA - 15 NOVEMBRE: Willy Sagnol, commissario tecnico della Georgia, parla durante la conferenza stampa successiva alla partita di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Georgia e Spagna, disputata alla Dinamo Arena il 15 novembre 2025 a Tbilisi, in Georgia. (Foto di Levan Verdzeuli/Getty Images)

Nella lega intermedia, ci sono nuove squadre alla ribalta (Kosovo e Georgia), ma anche nazionali di un certo spessore come Svezia, Svizzera e Austria. Nella serata di ieri, è arrivato un risultato clamoroso dalla Boris Paichadze Dinamo Arena di Tbilisi, in Georgia. La squadra del top player Khvicha Kvaratskhelia ha subito una brutta sconfitta contro l'Irlanda del Nord, che complica già la loro posizione nella classifica del girone.

Sagnol non è più l'allenatore della Georgia

📰 #ActuDesAnciens :



🚨 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐥 :



🧢❌ Après 5 années à la tête de la sélection géorgienne 🇬🇪, où il est entré dans l’histoire en obtenant une première qualification pour la phase finale de l’EURO 2024 et en passant le premier tour, 𝐖𝐢𝐥𝐥𝐲 𝐒𝐚𝐠𝐧𝐨𝐥 a été… https://t.co/BWc6d3CH36 pic.twitter.com/TW85RBAgeC — Don Amar Fcgb ⭐️⭐️ (@DonFcgb) September 26, 2026

Negli ultimi anni, la Georgia ha fatto enormi passi in avanti per quanto riguarda la formazione e la crescita di giovani talenti. Non è un caso che i Crociati si siano qualificati alldel 2024 per la prima volta nella loro (breve) storia. La competizione era andata anche oltre le aspettative, con il raggiungimento degli ottavi di finale, passando un girone di ferro con Portogallo, Turchia e Repubblica Ceca. Tuttavia, nella fase a eliminazione diretta la Georgia ha affrontato subito la Spagna, poi vincitrice del torneo, che ha dominato la partita vincendo per. La rosa inizia ad essere di un buon livello fra Kvaratskhelia,, Mikautadze, Kochorashvili e Mamardashvili e anche l'operato di Sagnol, in carica dal 2021, ha contribuito a portare la Georgia a giocarsi l'accesso ai Mondiali.Tuttavia, la sconfitta per 1-0 contro una modesta Irlanda del Nord (con rigore sbagliato dal giocatore del PSG) ha portato i vertici della Federazione a prendere una decisione importante: esonerare il francese. Al suo posto ci sarà Ramaz, tecnico federale dell'U21.