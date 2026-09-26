Finisce l'era del difensore francese sulla panchina dei georgiani: il rigore sbagliato da Kvara lo condanna all'esonero

Pietro Rusconi
Italy v Belgium - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD1

Il Belgio festeggia la vittoria contro l'Italia all'Olimpico con gli applausi dei tifosi

La Nations League è appena iniziata eppure ha già mietuto la prima vittima della sosta. La competizione, strutturata per eliminare il concetto di amichevole, è divisa in leghe e gironi. Mentre continuano a rimbalzare le notizie sulla Lega A, in cui giocano Italia, Germania, Francia, Spagna etc..., è presente un grande movimento e molti risultati inaspettati nelle altre leghe minori (B e C).

Georgia v Spain - FIFA World Cup 2026 Qualifier
TBILISI, GEORGIA - 15 NOVEMBRE: Willy Sagnol, commissario tecnico della Georgia, parla durante la conferenza stampa successiva alla partita di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Georgia e Spagna, disputata alla Dinamo Arena il 15 novembre 2025 a Tbilisi, in Georgia. (Foto di Levan Verdzeuli/Getty Images)

Georgia v Northern Ireland - UEFA Nations League 2026/27 Group B2 MD1

Nella lega intermedia, ci sono nuove squadre alla ribalta (Kosovo e Georgia), ma anche nazionali di un certo spessore come Svezia, Svizzera e Austria. Nella serata di ieri, è arrivato un risultato clamoroso dalla Boris Paichadze Dinamo Arena di Tbilisi, in Georgia. La squadra del top player Khvicha Kvaratskhelia ha subito una brutta sconfitta contro l'Irlanda del Nord, che complica già la loro posizione nella classifica del girone.

Sagnol non è più l'allenatore della Georgia

Negli ultimi anni, la Georgia ha fatto enormi passi in avanti per quanto riguarda la formazione e la crescita di giovani talenti. Non è un caso che i Crociati si siano qualificati all'Europeo del 2024 per la prima volta nella loro (breve) storia. La competizione era andata anche oltre le aspettative, con il raggiungimento degli ottavi di finale, passando un girone di ferro con Portogallo, Turchia e Repubblica Ceca. Tuttavia, nella fase a eliminazione diretta la Georgia ha affrontato subito la Spagna, poi vincitrice del torneo, che ha dominato la partita vincendo per 4-1. La rosa inizia ad essere di un buon livello fra Kvaratskhelia, Kvernadze, Mikautadze, Kochorashvili e Mamardashvili e anche l'operato di Sagnol, in carica dal 2021, ha contribuito a portare la Georgia a giocarsi l'accesso ai Mondiali.
Tuttavia, la sconfitta per 1-0 contro una modesta Irlanda del Nord (con rigore sbagliato dal giocatore del PSG) ha portato i vertici della Federazione a prendere una decisione importante: esonerare il francese Willy Sagnol. Al suo posto ci sarà Ramaz Svanadze, tecnico federale dell'U21.

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