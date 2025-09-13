Un punto in casa degli andalusi dopo 40 anni l'ultima volta in prima divisione: gli ilicitani stanno sorprendendo tutti

Samuele Amato Redattore 13 settembre - 10:39

Riflettori puntati sulle grandi e mattatrici del campionato spagnolo. Ma qualche spazio se lo ritaglia anche una squadra che nell'ultimo decennio ha fatto sali e scendi tra prima e seconda divisione. L'Elche, neopromosso in Liga dopo due anni nella serie cadetta, inizia al meglio questa stagione: il pareggio contro il Siviglia fa continuare la striscia di risultati utili in campionato.

La rivelazione della Liga: l'Elche di Eder Sarabia — Un secondo posto nella "Segunda Division B" 2024-25, sudato ma meritato, ha portato gli ilicitani a partecipare ad una nuova stagione della Liga spagnola. Condottiero della risalita è stato il tecnico Eder Sarabia, arrivato nel giugno 2024, che sta facendo giocare l'Elche in maniera compatta e propositiva. E i risultati non tardano ad arrivare per i franjiverdes della provincia di Alicante.

Dall'inizio del campionato spagnolo, l'Elche continua a stupire, diventando la squadra rivelazione di questa prima parte. Gli ilicitani, dopo quattro partite, sono ancora imbattuti - una situazione che non si è mai verificata nella storia del club, che può dunque ora vantare di una prima volta. A quota 6 punti (momentaneamente in sesta posizione in classifica), l'Elche ha raccolto una vittoria (contro il Levante per 2 a 0) e tre pareggi: l'ultimo arrivato nella serata di ieri contro il Siviglia.

Il primo punto nello stadio del Siviglia dopo 40 anni — Non solo un primato nella storia del club della Comunità Valenciana, ma anche la caduta di un tabù come la trasferta in Andalusia. Con il pareggio di ieri sera, venerdì 12 settembre, l'Elche è riuscito ad ottenere il primo punto nello stadio del Siviglia in massima serie dopo 40 anni.

Gli ilicitani di Sarabia arrivavano a questa sfida senza pedine fondamentali, come Marc Aguado e German Valera; ma la prova complessiva è stata positiva. Nonostante il primo tempo chiuso in svantaggio (rete di Isaac Romero), l'Elche riesce a rimontare nella ripresa grazie a due ex-Siviglia: André Silva e Rafa Mir. I padroni di casa pareggiano all'85esimo con Gerard Fernandez e rimandano l'impresa di una vittoria nello stadio andaluso.

Proprio lì nello stadio di Nervion, l'Elche non ha mai vinto in campionato. L'unica vittoria è riguardo ad un match di Coppa nel maggio 1967 (1 a 0). Dopo 24 anni da quella sfida, i franjiverdes sono riusciti a fare un punto nello 0 a 0 del 2001 durante una partita della Serie B spagnola. Ma nella Primera Division, i punti allo stadio Ramon Sanchez-Pizjuan (del quartiere di Nevron in Siviglia) mancava da 40 anni: esattamente dall'1 a 1 del maggio 1985. Una statistica che può far sognare i tifosi ilicitani che sperano di restare in Liga per un'altra stagione.