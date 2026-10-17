Tra i tanti uomini che hanno scritto pagine importanti di storia del calcio figura anche Arsène Wenger. Infatti, dopo una modesta carriera da calciatore durante la quale non ha eccelso in maniera particolare e ha vinto l'allora Division 1 con lo Strasburgo nel 1979, il francese ha iniziato ad allenare. Dopo gli anni in patria tra Nancy e Monaco ed una parentesi giapponese col Nagoya Grampus, il classe 1949 ha firmato per l'Arsenal.

Ma la sua fama è dovuta al ruolo di tecnico della squadra proveniente dal Nord di Londra che ha vestito per ben ventidue anni, per la precisione dal 1996 al 2018. Durante la sua lunga avventura nella capitale inglese ha vinto diciassette titoli tutti a livello nazionale e ha stabilito diversi record individuali. Attualmente, il francese lavora per la FIFA e ricopre il ruolo di responsabile dello sviluppo mondiale del calcio. Tuttavia, di recente si è parlato dell'ex tecnico come possibile candidato alla presidenza della massima istituzione calcistica globale.

Wenger prossimo presidente della FIFA?

L'ex tecnico che, col Monaco, ha vinto un campionato nele tre anni più tardi la, ricopre l'attuale carica della FIFA dal mese di novembre del. In questi anni ha espresso diverse opinioni sul calcio attuale proponendo anche di cambiare la regola del fuorigioco . Secondo lui, infatti, l'offside dovrebbe scattare solo se l'attaccantel'ultimo giocatore presente in difesa.

L'IFAB ha approvato l'esecuzione di test su questa nuova dinamica ed in Canada, verso la fine dello scorso mese, è stata provata questa nuova regola. Dalla Francia, invece, il noto quotidiano L'Equipe ha riportato che nei prossimi mesi il ruolo dell'ex allenatore dell'Arsenal all'interno della FIFA potrebbe cambiare ed anche in maniera molto importante.

Budapest, Ungheria - 30 maggio 2026: L'ex allenatore dell'Arsenal Arsene Wenger osserva prima della finale di Champions League 2026 tra Paris Saint-Germain ed Arsenal alla Puskas Arena. (Foto di Lars Baron/Getty Images)

Infatti, nel mese di marzo del 2027, avranno luogo le elezioni con le quali si deciderà il nome del numero uno della massima istituzione calcistica. Attualmente, Gianni Infantino ricopre quel ruolo e ha intenzione di ricandidarsi. Tuttavia diverse Federazioni Calcistiche, tra cui quelle appartenenti all'UEFA, hanno deciso di ritirare il proprio sostegno nei suo confronti.

Il motivo principale di questa scelta sta soprattutto nella decisione iniziale di Infantino di voler vendere parte del Mondiale ad azionisti esterni. L'Equipe ha riportato che Wenger era contrario a questa presa di posizione dell'attuale presidente della FIFA. Inoltre, diversi esponenti che sono vicini all'organi di governo del calcio europeo vedrebbero nel francese, che non ha annunciato la sua candidatura, l'uomo giusto che potrebbe contendere il posto ad Infantino.