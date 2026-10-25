Il Bournemouth può finalmente sorridere. Le Cherries hanno tanti motivi per gioire nella giornata di oggi. Il club di Premier League aveva il difficile compito di ricominciare la stagione senza avere Andoni Iraola sulla panchina. Il tecnico basco ha guidato i rossoneri nelle ultime 3 annate, raggiungendo risultati insperati. Dopo essersi consolidati nella metà della classifica (dodicesimo e nono posto), nella Premier League 2025-26, il Bournemouth ha toccato il sesto posto conquistando l'Europa League e sfiorando la Champions League.

Kroupi e la scelta della nazionalità

In estate, Iraola, consapevole di aver raccolto il massimo, ha lasciato il club per trasferirsi al più ambizioso, lasciando la squadra nella mani di Marco Rose. Il tecnico tedesco, ex allenatore prodigio, è figlio della nuova scuola mitteleuropea, capace di inserirsi bene nel solco creato dallo spagnolo. Dopo un inizio di stagione complicato, le Cherries hanno vinto le ultime 4 partite fra Europa e campionato inglese. Nella giornata di oggi, il Bournemouth ha vinto per 0-3 contro il Manchester United e soprattutto ha recuperato la sua stellina:Eli Junior Kroupi è stata una delle tante intuizioni dello scorso binomio fra dirigenza e Iraola. Arrivato nell'inverno 2025 perdal Lorient, il classe 2006 ha disputato una prima stagione di Premier League di altissimo livello. I numeri parlano chiaro per lui:a soli 19 anni (nato il 23 giugno). Tuttavia, in estate, il talento delle Cherries si è fatto male in allenamento, fratturandosi il quinto metatarso del piede e saltando

BOURNEMOUTH, INGHILTERRA - 21 OTTOBRE: Eli Junior Kroupi, del Bournemouth, partecipa alla sessione di allenamento alla vigilia della terza giornata della fase a girone unico della UEFA Europa League 2026/27, presso il centro sportivo del Bournemouth FC, il 21 ottobre 2026 a Bournemouth, in Inghilterra. (Foto di Michael Steele/Getty Images)

Nella giornata di oggi, Kroupi ha fatto il suo esordio stagionale e questo è positivo anche per la nazionale che potrà goderselo nel futuro: la Francia. Infatti, l'attaccante classe 2006 ha avuto la possibilità di scegliere fra 3 nazionali top: Portogallo, Belgio e Francia. Dopo aver rifiutato in estate la convocazione al Mondiale con i lusitani, Kroupi ha rilasciato un'intervista a DAZN in cui chiarisce il suo futuro con le nazionali: "Ho sempre giocato per le selezioni giovanili della Francia. Sono nato in Francia e lì ho iniziato il mio percorso, perché dovrei scegliere un'altra nazione per cui giocare? Il mio obiettivo rimane quello di esordire con la prima squadre dei Bleus".