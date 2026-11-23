La carriera di Emre Mor si ferma, almeno per il momento. Il calciatore turco ha deciso di allontanarsi temporaneamente dal calcio professionistico per concentrarsi sulla propria salute e sul benessere personale. La notizia è stata comunicata ufficialmente dal NEC Nijmegen, club olandese nel quale l'esterno era arrivato la scorsa estate dopo la conclusione della sua esperienza al Fenerbahçe.

La separazione tra il giocatore e la società è immediata ed è stata concordata da entrambe le parti. Una decisione importante per un talento che aveva attirato grande attenzione sin dagli inizi della carriera e che ora sceglie di mettere il calcio in secondo piano, senza chiudere definitivamente la porta a un possibile ritorno.

La decisione di Emre Mor: "Devo ascoltare il mio corpo"

È stato lo stesso Emre Mor a spiegare le ragioni della sua scelta attraverso una dichiarazione pubblicata dal NEC., ma ha anche ammesso di aver attraversato un

"Fin da quando ero un bambino avevo un solo sogno: diventare un calciatore professionista. Poter vivere quel sogno ha significato tutto per me. Ho sempre cercato di dare il massimo per questo sport che amo così tanto. Nell'ultimo periodo, tuttavia, ho dovuto affrontare alcune difficoltà legate alla mia salute.

Sono arrivato a un punto in cui devo ascoltare il mio corpo, rispettare i miei limiti e mettere al primo posto il mio benessere. Per questo motivo ho preso la difficile decisione di allontanarmi temporaneamente dal calcio professionistico e concentrarmi su me stesso. Il mio amore per il calcio non cambierà mai e continuo a guardare con speranza a ciò che il futuro potrà riservarmi".

Nimega, Paesi Bassi – 19 agosto: Emre Mor del NEC cerca il colpo di testa contrastato da Jens Petter Hauge del FK Bodø/Glimt durante la partita d'andata dei playoff di UEFA Champions League 2026/27 tra N.E.C. Nijmegen e FK Bodø/Glimt, disputata al Goffertstadion il 19 agosto 2026 a Nimega, Paesi Bassi. (Foto: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla natura dei problemi di salute affrontati dal calciatore. La sua scelta, quindi, non va interpretata come un ritiro definitivo: Mor parla espressamente di una pausa temporanea e lascia aperta la possibilità di tornare in campo.

Sette presenze e un gol: si chiude l'esperienza al NEC

L'avventura di Emre Mor asi conclude dopo pochi mesi. Arrivato nell'estate del 2026, il ventinovenne aveva firmato un contratto biennale con il NEC, con l'obiettivo di rilanciare la propria carriera nel campionato olandese. Il bilancio della sua esperienza è di sette presenze ufficiali,. La rete più significativa è arrivata nella fase preliminare di Champions League , durante la partita casalinga contro l'Olympiacos Pireo. Mor aveva trovato il gol nei tempi supplementari, contribuendo al successo della squadra olandese.

Anche il direttore tecnico del NEC, Carlos Aalbers, ha commentato la separazione, sottolineando il rispetto della società per la decisione del giocatore: "Emre è un calciatore molto talentuoso. La scorsa estate abbiamo intrapreso questo percorso insieme, con l'intenzione di aiutarci reciprocamente e offrirgli l'opportunità di mostrare il suo talento al NEC. Purtroppo ci ha comunicato che in questo momento non riesce a dare ciò che vorrebbe. Ne abbiamo parlato insieme e abbiamo concluso che questa fosse la strada migliore per entrambe le parti. La salute di una persona viene sempre al primo posto".

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Il club olandese ha inoltre rivolto a Mor un messaggio di sostegno, augurandogli forza e il meglio per il futuro. Per il giocatore si apre adesso una fase lontana dai campi, con la