Il brasiliano trascina l’Olympique Lione ai quarti di Coppa di Francia con un gol decisivo contro il Laval

Vincenzo Di Chio 5 febbraio 2026 (modifica il 5 febbraio 2026 | 11:22)

Ancora decisivo, ancora protagonista.Endrick continua a segnare e a far sognare i tifosi dell’Olympique Lione. Un suo riscatto appare oggi difficile, se non quasi impossibile, ma la tifoseria ci spera e continua a sognare in grande.

Endrick fa sognare l’OL: gol e quarti di finale — Sempre lui. Ancora a segno mercoledì sera per trascinare la squadra alla vittoria e alla qualificazione ai quarti di finale di Coppa di Francia. Una partita dura e ostica contro il Laval, formazione di Ligue 2 che non ha lasciato nulla al caso, sfiorando più volte l’impresa e mettendo in seria difficoltà i padroni di casa.

Una gara complicata, come ammesso dallo stesso Endrick nel post-partita, quando ha raccontato di essersi chiesto a più riprese come la squadra sarebbe riuscita a trovare la via del gol. Alla fine, però, ci ha pensato proprio lui, mandando in visibilio i tifosi, che non hanno tardato a scomodare il paragone con Karim Benzema, altro attaccante che ha fatto la storia del club. Un accostamento che il giovane brasiliano preferisce evitare, concentrato esclusivamente sul dare il massimo per l’OL.

Non perfetto, ma decisivo — Probabilmente animato dal desiderio di riscattarsi dopo la prestazione frustrante di domenica scorsa contro il Lille, vinta comunque 1-0, Endrick non è stato impeccabile sotto ogni aspetto, ma si è confermato decisivo.

In una serata in cui il Lione è apparso a lungo impacciato e povero di idee, i Gones si sono affidati al loro talento. È stato lui, a soli 19 anni, a scagliare un destro micidiale a dieci minuti dalla fine, spazzando via paure e incertezze e firmando il suo quinto gol da quando è arrivato dal Real Madrid. Sognare non costa nulla, crederci nemmeno: Endrick vuole diventare la nuova icona dell’Olympique Lione.