In Eredivisie si è assistito a scene surreali durante il match Utrecht-G. A. Eagles. È stata sospesa la gara, a causa del comportamento dei tifosi.
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La quinta giornata dell'Eredivisie si allungherà a causa dell'interruzione di Utrecht-Go Ahead Eagles. Il match, cominciato alle 18.45, si è bruscamente interrotto a circa 20 minuti dal termine sul punteggio di 1-3. I disordini delle tifoserie hanno portato a questa inevitabile decisione.
Utrecht-Eagles sospesa per lancio di fuochi d'artificioNonostante il campionato sia relativamente agli inizi, i tifosi hanno già provato a dare il meglio di sé. Utrecht-Eagles è stata inizialmente soltanto interrotta per qualche tempo, dopo un primo lancio di fuochi d'artificio sul campo. Il direttore di gara van den Kerkhof aveva deciso di far riprendere il gioco, salvo sospendere in via definitiva il match intorno al 69° minuto. Questo perché i tifosi hanno gettato i propri bicchieri sul rettangolo verde, rendendolo impraticabile e mettendo nuovamente a rischio l'incolumità dei calciatori.
Come si è appreso nel post-partita, il match riprenderà dal minuto in cui è stato interrotto soltanto nella giornata di martedì 8 settembre alle ore 14. Stavolta, però, la gara si completerà senza tifosi sugli spalti, giocandosi a porte chiuse. Tramite comunicato apparso sui propri profili social, l'Utrecht ha preso le distanze da quanto avvenuto ieri sera, non condividendo l'atteggiamento dei tifosi.
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