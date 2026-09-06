La quinta giornata dell'Eredivisie si allungherà a causa dell'interruzione di Utrecht-Go Ahead Eagles. Il match, cominciato alle 18.45, si è bruscamente interrotto a circa 20 minuti dal termine sul punteggio di 1-3. I disordini delle tifoserie hanno portato a questa inevitabile decisione.

Utrecht-Eagles sospesa per lancio di fuochi d'artificio

Nonostante il campionato sia relativamente agli inizi, i tifosi hanno già provato a dare. Utrecht-Eagles è stata inizialmente soltanto interrotta per qualche tempo, dopo un primo lancio disul campo. Il direttore di gara van den Kerkhof aveva deciso di far riprendere il gioco, salvo sospendere in via definitiva il match. Questo perché i tifosi hanno gettato i propri bicchieri sul rettangolo verde, rendendolo impraticabile e mettendo nuovamente a rischio l'incolumità dei calciatori.

UTRECHT, PAESI BASSI - 22 GENNAIO: I tifosi si scontrano con la polizia all'interno dello stadio causando un ritardo alla partita prima della gara della Fase a Gironi MD7 della UEFA Europa League 2025/26 tra FC Utrecht e KRC Genk allo Stadion Galgenwaard il 22 gennaio 2026 a Utrecht, Paesi Bassi. (Foto di Lars Baron/Getty Images)

Come si è appreso nel post-partita, il match riprenderà dal minuto in cui è stato interrotto soltanto nella giornata di martedì 8 settembre alle ore 14. Stavolta, però, la gara si completerà senza tifosi sugli spalti, giocandosi a porte chiuse. Tramite comunicato apparso sui propri profili social, l'Utrecht ha preso le distanze da quanto avvenuto ieri sera, non condividendo l'atteggiamento dei tifosi.

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A tal proposito anche il direttore generale del club olandese ha tenuto a sottolineare tutto il suo disappunto per l'andamento della gara. Di seguito le sue dichiarazioni nel dettaglio: "Particolarmente, condanno l'uso dei fuochi d'artificio, il cui lancio in campo ha messo in pericolo non soltanto i giocatori, ma anche dipendenti e altri tifosi. Noi reperiremo le immagini e faremo quanto è in nostro possesso pur di identificare chi abbia commesso i fatti e".