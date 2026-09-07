Durante Ajax-PSV, il figlio dell'ex Milan ha fatto un’entrata violenta su Bouwman venendo solo ammonito. Il difensore ha riportato una contusione al polmone
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Ieri sera tutti gli occhi dell'Olanda erano fissati sulla sfida della Johan Cruijff Arena per il big match tra i padroni di casa dell'Ajax e il PSV, sfida valida per la quinta giornata di Eredivisie. Sul campo le due squadre non hanno deluso le aspettative con gli ospiti che si sono portati a casa i tre punti vincendo 3-1 ma il risultato è completamente passato in secondo piano dopo la pazzia di Ruben van Bommel, il figlio di Mark, la cui entrata dura su Bouwman ha suscitato grande scalpore.
Eredivisie, pazzia di Ruben va Bommel: entrata killer su Bowman. Se la cava con un'ammonizioneAjax-PSV è sempre una sfida molto sentita nel calcio olandese. Quando scendono in campo due club che hanno scritto grandi pagine di storia ci si possono aspettare momenti di grande tensione, indipendentemente dalla posta in palio, ma quello che ieri sera ha fatto Ruben van Bommel va completamente al di là di tutto questo. All'80', con il PSV avanti 2-1, l'attaccante del club di Eindhoven e figlio dell'ex difensore Mark, ha perso la testa ed è entrato in modo pericoloso su Aaron Bouwman, stendendolo con un fallo che lo ha mandato all'ospedale.
La scelta del cartellino giallo, ovviamente, ha scatenato la reazione dei Lancieri che infatti chiedevano a gran voce l'espulsione dell'attaccante biancorosso che, comunque, al termine della partita è andato negli spogliatoi dove ha chiesto delle condizioni dell'avversario. Sicuramente pentito della dura entrata fatta in campo. Bouwman, dal suo canto, dovrà stare fuori qualche settimana.
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