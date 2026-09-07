Ieri sera tutti gli occhi dell'Olanda erano fissati sulla sfida della Johan Cruijff Arena per il big match tra i padroni di casa dell'Ajax e il PSV, sfida valida per la quinta giornata di Eredivisie. Sul campo le due squadre non hanno deluso le aspettative con gli ospiti che si sono portati a casa i tre punti vincendo 3-1 ma il risultato è completamente passato in secondo piano dopo la pazzia di Ruben van Bommel, il figlio di Mark, la cui entrata dura su Bouwman ha suscitato grande scalpore.

Eredivisie, pazzia di Ruben va Bommel: entrata killer su Bowman. Se la cava con un'ammonizione

Eredivisie madness 😳



PSV’s Ruben van Bommel launched himself into Ajax defender Aaron Bouwman.



Bouwman was hospitalized with a bruised lung and sternum.



Van Bommel? Yellow card.



VAR? No intervention here either! pic.twitter.com/Gsn7GRK8wa — The Final Whistle (@Rufus_45) September 6, 2026

è sempre una sfida molto sentita nel calcio olandese. Quando scendono in campo due club che hanno scritto grandi pagine di storia ci si possono aspettare momenti di grande tensione, indipendentemente dalla posta in palio, ma quello che ieri sera ha fatto Rubenva completamente al di là di tutto questo. All'80', con ilavanti 2-1, l'attaccante del club di Eindhoven e figlio dell'ex difensore, ha perso la testa ed è entrato in modo pericoloso su Aaron, stendendolo con un fallo che lo ha mandato all'ospedale.Come hanno mostrato le immagini, nel tentativo di recuperare un pallone indirizzato a Bouwman, van Bommel si è scagliato a tutta velocità su di lui. Un'entrata di una violenza ingiustificata che ha scatenato poi una rissa tra le due squadre, sedata a fatica dall'arbitro. Il difensore dell'Ajax è stato subito trasportato in ospedale e se l'è cavata soltanto con una contusione a sterno e polmone. Van Bommel, a sua volta,. Il tutto sotto gli occhi del padre Mark.

VILLARREAL, SPAGNA - 20 GENNAIO: Aaron Bouwman dell'AFC Ajax festeggia il secondo gol della sua squadra, realizzato da Oliver Edvardsen (non nell'inquadratura), durante la partita della settima giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2025/26 tra Villarreal CF e AFC Ajax, disputata all'Estadio de la Cerámica il 20 gennaio 2026 a Villarreal, in Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

La scelta del cartellino giallo, ovviamente, ha scatenato la reazione dei Lancieri che infatti chiedevano a gran voce l'espulsione dell'attaccante biancorosso che, comunque, al termine della partita è andato negli spogliatoi dove ha chiesto delle condizioni dell'avversario. Sicuramente pentito della dura entrata fatta in campo. Bouwman, dal suo canto, dovrà stare fuori qualche settimana.