Ha parlato di tante cose Eric Garcia, difensore del Barcellona, in una lunga intervista concessa a Mundo Deportivo dal ritiro della Spagna. Garcia, 25 anni, fresco di vittoria nella Liga, ha commentato l'esordio al Mondiale della sua Spagna e del percorso che attende la sua nazionale.

Vuoi vedere eventi calcistici e sportivi in streaming gratis su BET365? Clicca qui

Eric Garcia: “Siamo una delle squadre che arriveranno in fondo”

Una domanda scottante quella sul pareggio che la rosa di Luis de la Fuente ha ottenuto dalla prima partita del Mondiale contro. Una gara in cui lapartiva grande favorita ma che, alla fine, non è riuscita a vincere. Garcia, però, è ottimista per il futuro: “Parlando per esperienza personale, al Barca abbiamo avuto molte partite di questo tipo. Gli avversari si chiudono in difesa, la palla non entra e si crea una situazione di allarmismo. Bisogna mantenere la calma. Abbiamo aspetti da migliorare rispetto alla prima partita ma con il livello della squadra siamo in grado di farlo”.

Il difensore, inoltre, è convinto del fatto che la Roja possa arrivare fino in fondo in questo torneo: “Penso che siamo una delle squadre che arriveranno in alto perché abbiamo molta qualità in ogni ruolo. Ma questo ci dimostra che, per quanto tu possa essere superiore alla squadra avversaria, devi dimostrarlo sul campo. Ogni partita è difficile. Qui tutti giocano al massimo. Anche noi, e non dovrebbe essere diverso. È facile dirlo, e continuo a pensare che siamo tra i favoriti, ma la cosa più importante è dimostrarlo con i fatti sul campo”.

Vozinha ha fatto impazzire il Mondiale 🤩🔥



L'effetto Coppa del Mondo è reale, dopo soli 90' minuti di gioco contro la Spagna, il portiere di CapoVerde ha visto impennare i suoi followers, che ora sono 2 MILIONI🤯🇨🇻🌍#Calcio #CoppaDelMondo #Vozinha pic.twitter.com/B6A0N9n4dN — Eurosport IT (@Eurosport_IT) June 15, 2026

“La Germania ha giocato bene, la Corea mi ha sorpreso”

Per quanto riguarda le altre concorrenti, Garcia ha alcune squadre che gli sono piaciute molto o che lo hanno sorpreso: “Laha giocato bene, la Corea mi ha sorpreso molto. Anche l'ha giocato molto bene e quella con la Croazia è stata una partita molto bella. La Francia ha un talento offensivo incredibile. Il Brasile? Non ha avuto il miglior esordio anche se il Marocco mi è piaciuto tanto: il giovane mediano d'apertura, Bouaddi, ha giocato una partita fantastica”.

Vuoi vedere eventi calcistici e sportivi in streaming gratis su BET365? Clicca qui