È il giorno del sorteggio della League Phase di Europa League 2026/27. Oggi, venerdì 28 agosto, le 36 squadre qualificate conosceranno le proprie avversarie nella nuova fase campionato della competizione. Il sorteggio è in programma alle 13:00 e definirà il percorso delle partecipanti, comprese le due italiane Milan e Juventus, entrambe inserite nella prima fascia. Le squadre sono state suddivise in quattro fasce da nove club sulla base del coefficiente UEFA e ogni formazione affronterà otto avversarie diverse. La procedura prevede due sfide contro squadre provenienti da ciascuna fascia, con quattro partite in casa e quattro in trasferta. Non potranno inoltre esserci confronti tra squadre della stessa federazione nazionale e, in linea generale, ogni club potrà affrontare al massimo due avversarie appartenenti alla stessa federazione.

Milan e Juventus, alle 13:00 si decide il cammino europeo

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Adesso l'attesa è tutta per conoscere il percorso di. Essere in prima fascia garantisce a entrambe di evitare le squadre più forti dello stesso gruppo di merito, ma il sorteggio potrà comunque riservare incroci particolarmente insidiosi. Per i rossoneri e i bianconeri sarà quindi importante capire soprattutto quali avversarie arriveranno dalle altre tre fasce e quale sarà l'equilibrio complessivo del calendario., con l'obiettivo di chiudere la League Phase nelle prime posizioni e conquistare direttamente l'accesso agli ottavi. Per entrambe le italiane, il sorteggio rappresenta dunque il primo vero passo verso la fase decisiva dell' Europa League

MILANO, ITALIA - 19 AGOSTO: Gonçalo Ramos dell'AC Milan partecipa all'incontro "AC Milan Meet & Greet With Gonçalo Ramos" il 19 agosto 2026 a Milano, Italia. (Foto di Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

Europa League, le quattro fasce del sorteggio: