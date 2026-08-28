Alle 13 il sorteggio della League Phase: 36 squadre divise in quattro fasce, Milan e Juventus in prima
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È il giorno del sorteggio della League Phase di Europa League 2026/27. Oggi, venerdì 28 agosto, le 36 squadre qualificate conosceranno le proprie avversarie nella nuova fase campionato della competizione. Il sorteggio è in programma alle 13:00 e definirà il percorso delle partecipanti, comprese le due italiane Milan e Juventus, entrambe inserite nella prima fascia. Le squadre sono state suddivise in quattro fasce da nove club sulla base del coefficiente UEFA e ogni formazione affronterà otto avversarie diverse. La procedura prevede due sfide contro squadre provenienti da ciascuna fascia, con quattro partite in casa e quattro in trasferta. Non potranno inoltre esserci confronti tra squadre della stessa federazione nazionale e, in linea generale, ogni club potrà affrontare al massimo due avversarie appartenenti alla stessa federazione.
Milan e Juventus, alle 13:00 si decide il cammino europeoAdesso l'attesa è tutta per conoscere il percorso di Milan e Juventus. Essere in prima fascia garantisce a entrambe di evitare le squadre più forti dello stesso gruppo di merito, ma il sorteggio potrà comunque riservare incroci particolarmente insidiosi. Per i rossoneri e i bianconeri sarà quindi importante capire soprattutto quali avversarie arriveranno dalle altre tre fasce e quale sarà l'equilibrio complessivo del calendario.
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Europa League, le quattro fasce del sorteggio:
- Il Milan e la Juventus partono dalla prima fascia insieme a Bayer Leverkusen, Benfica, Lione, AZ Alkmaar, Olympiacos, Real Sociedad e Marsiglia.
- In seconda fascia ci sono Ferencváros, Viktoria Plzeň, Union Saint-Gilloise, Dinamo Zagabria, Salisburgo, Celtic, Sparta Praga, Rennes e Anderlecht.
- La terza fascia comprende invece Sturm Graz, Lech Poznań, Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland, Celje, Jagiellonia, Omonia e Celta Vigo.
- Infine, in quarta fascia, sono presenti Hoffenheim, Beşiktaş, Torreense, Hapoel Be'er Sheva, NEC, OFI Creta, Lillestrøm, Levski Sofia e Ararat-Armenia.
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