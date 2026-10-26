La partita di Europa League tra Rennes e Olympiakos può subire un'importante variazione. Il match metterà a disposizione punti significativi per entrambe le formazioni, desiderose di migliorare la rispettiva classifica. Programmata per il giovedì 5 novembre, rischia di essere anticipata per ragioni di sicurezza e ordine pubblico. Alla Prefettura di Rennes spetta la decisione finale.

Rennes-Olympiakos, la Prefettura avvisa: "È una questione di sicurezza"

È l'Agence France Presse a informare sul possibile slittamento della gara tra francesi e greci. Come anticipato, lariflette se anticipare il match valido per la quarta giornata della competizione europea da giovedì 5 novembre alle 18.45 a. Il 5 novembre su tutto il territorio francese verranno indette manifestazioni di dissenso, con la necessaria presenza di forse dell'ordine. Non sarebbero un problema i mezzi, quanto la sicurezza da tutelare il più possibile.

ROMA, ITALIA - 03 OTTOBRE: Tifosi del Stade Rennes prima della partita del girone E di UEFA Europa League tra SS Lazio e Stade Rennes allo Stadio Olimpico il 3 ottobre 2019 a Roma, Italia. (Foto di Paolo Bruno/Getty Images)

Sono proprio le autorità francesi che dovranno intervenire, avendo l'ultima parola sulla delicata questione. Anticipare la partita al mercoledì comporterebbe un inconsueto allineamento tra gli impegni di Champions League ed uno di Europa League. Per ragioni di sicurezza, però, non si può affatto escludere questa concomitanza forzata. Inesorabilmente, attendono conferme ufficiali in merito al nuovo calendario e ai propri impegni sia il Rennes sia l'Olympiakos.

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