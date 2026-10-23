La Juventus non è riuscita ad andare oltre il 2-2 contro il Rennes nella terza giornata della League Phase di Europa League. All'Allianz Stadium, i bianconeri si sono fatti rimontare dopo il vantaggio iniziale di Celik, trovandosi costretti a inseguire prima di agguantare il pareggio grazie al rigore trasformato dal nuovo acquisto Nick Woltemade, per poi sfiorare la vittoria al 90' minuto con Lucumì, con il gol annullato per fuorigioco.

È un punto che porta la squadra di Luciano Spalletti a quota 7 in classifica, dopo le vittorie contro NEC Nijmegen e Celta Vigo, ma che lascia qualche rimpianto per una partita in cui sarebbe servito qualcosa in più. A prendersi la scena è stato soprattutto l'attaccante tedesco, protagonista con un assist e un gol, mentre Randal Kolo Muani ha vissuto una serata decisamente più complicata, faticando a entrare nel vivo del gioco e senza riuscire a incidere.

Woltemade trascina una brutta Juventus: Kolo Muani insufficiente

Woltemade ha iniziato la partita nel modo giusto, partecipando alla manovra offensiva e trovando già al 5 minuto l'intuizione vincente per servire Celik in profondità. Il terzino ha sfruttato alla perfezione il suggerimento, battendo Samba con un diagonale preciso portando momentaneamente avanti la Juventus.

Il Rennes ha reagito e ribaltato il risultato prima dell'intervallo ma il tedesco non ha smesso mai di cercare la giocata decisiva, proponendosi in varie posizioni e dando sempre l'appoggio ai compagni. Nella ripresa, quando la squadra ha avuto bisogno di una scossa per rimettere in equilibrio la partita, si è assunto la responsabilità di calciare il rigore e lo ha trasformato con freddezza tirando centrale mentre guardava il portiere fino all'ultimo momento, riportando il risultato sul 2-2. L'ex Newcastle ha contribuito concretamente con il 92% di passaggi completati, 3 tiri di cui uno in porta, 80% di duelli aerei vinti, 1 dribbling riuscito, 47 tocchi, 1 gol e un assist.

TORINO, ITALIA - 22 OTTOBRE: Nick Woltemade della Juventus durante la partita della terza giornata della fase a gironi della UEFA Europa League 2026/27 tra Juventus e Stade Rennais FC allo Juventus Stadium il 22 ottobre 2026 a Torino, Italia. (Foto di Alberto Gandolfo - Juventus/Juventus FC via Getty Images)

Di tutt'altro livello è stata la prova di Kolo Muani che, schierato dal primo minuto proprio al fianco di Woltemade, non è riuscito a sfruttare nemmeno questa volta l'occasione per lasciare il segno nella gara. La sua presenza si è rivelata poco incisiva anche ieri, con poche giocate capaci di mettere in difficoltà la difesa del Rennes e un contributo complessivo insufficiente per aiutare la Juventus a conquistare i tre punti. I dati mostrano questa prestazione, e la fanno capire più di ogni parola: 0 dribbling riusciti, 1 palla persa, 1 fuorigioco, 0 tiri in porta, 17% di duelli a terra vinti, 3 falli commessi e 24 tocchi.

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A differenza del compagno, bravo a partecipare attivamente alla manovra e a trasformare le occasioni in occasioni da gol concrete, Kolo Muani ha faticato a trovare la posizione e a entrare con continuità nel gioco, commettendo errori banali

Adesso si aspetta la reazione di entrambi in campionato, dove il tedesco ancora non è ancora riuscito a segnare, e dove il francese cercherà di riprendersi da queste ultime due partite estremamente complicate provando a ritornare quello che ha fatto innamorare i tifosi bianconeri nella sua prima avventura a Torino.