Tra gli incontri che andranno in scena nel corso della giornata di domani figura anche quello che metterà di fronte la Juventus ed il Rennes. I due club, infatti, si sfideranno in occasione della terza giornata della league phase dell'Europa League 2026/2027. Il match andrà in scena alle ore 18:45 e si disputerà presso l'Allianz Stadium, impianto sportivo che da più di dieci anni ospita le partite casalinghe della Vecchia Signora. Nel corso della storia, il club torinese ha affrontato diverse volte le squadre che provengono dalla Francia durante un percorso europeo. Quindi, in vista della gara che andrà in scena nel capoluogo piemontese, vediamo insieme le statistiche che riguardano i precedenti dei bianconeri contro i club transalpini.

Juventus-Rennes, i precedenti della Vecchia Signora contro le squadre francesi

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Il club proveniente dalla Francia che la Juve ha sfidato più volte nella sua storia è il Paris Saint-Germain . Contro il club della capitale, infatti, ha giocatovolte e ha ottenutovittorie,sconfitte ed altrettanti pareggi. Tra i successi figurano anche quelli nella doppia sfida (all'andata edal ritorno) che ha permesso ai bianconeri di vincere la. Si prosegue con l', club che la Juventus ha incontrato sei volte nella propria storia collezionandovittorie, una sconfitta ed un pareggio. Le due squadre hanno giocato contro agli ottavi di finale dellae, a sorpresa, il Lione ha avuto la meglio.Si prosegue con due club transalpini che la Juve, nel corso della sua storia, ha affrontato quattro volte a testa. La prima è il: vittoria e sconfitta nella semifinale di Champions; pareggio ed altra vittoria ai Play-off dell'Europa League. L'altra, invece, è il: vittoria e sconfitta in semifinale dinell'; pareggio e sconfitta nella fase a gironi della Champions. Tra l'altro, i bianconeri hanno vinto il titolo di Campioni d'Europa nelle due edizioni quando hanno affrontato le due squadre appena menzionate in semifinale.

Nantes, Francia - 23 febbraio 2023: Angel Di Maria del Juventus segna il secondo gol per la sua squadra durante il ritorno dei Play-off di Europa League tra Nantes e Juventus al Beaujoire Stadium. (Foto di Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

I bianconeri affronteranno il Rennes per la terza volta nella loro storia. Gli unici due precedenti risalgono alla finale della Coppa Intertoto della stagione 1999/2000. All'andata, la Vecchia Signora allora allenata da Carlo Ancelotti ha vinto grazie alla doppietta di Filippo Inzaghi. Il match di ritorno, invece, è terminato 2-2: El-Hadji Diouf e Shabani Nonda per il club francese; Antonio Conte e Gianluca Zambrotta per la Juve. Altri club francesi che hanno affrontato i torinesi due volte sono: Olympique Marsiglia in Coppa dei Campioni nella stagione 71/72; Stade Français nella Coppa delle Fiere 64/65. La lista si chiude col Lille, contro cui la Juve ha pareggiato 1-1 in Champions il 5 novembre di due anni fa.