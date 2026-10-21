Quando la Vecchia Signora affronta i club della Francia
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Tra gli incontri che andranno in scena nel corso della giornata di domani figura anche quello che metterà di fronte la Juventus ed il Rennes. I due club, infatti, si sfideranno in occasione della terza giornata della league phase dell'Europa League 2026/2027. Il match andrà in scena alle ore 18:45 e si disputerà presso l'Allianz Stadium, impianto sportivo che da più di dieci anni ospita le partite casalinghe della Vecchia Signora. Nel corso della storia, il club torinese ha affrontato diverse volte le squadre che provengono dalla Francia durante un percorso europeo. Quindi, in vista della gara che andrà in scena nel capoluogo piemontese, vediamo insieme le statistiche che riguardano i precedenti dei bianconeri contro i club transalpini.
Juventus-Rennes, i precedenti della Vecchia Signora contro le squadre francesiIl club proveniente dalla Francia che la Juve ha sfidato più volte nella sua storia è il Paris Saint-Germain. Contro il club della capitale, infatti, ha giocato dieci volte e ha ottenuto sei vittorie, due sconfitte ed altrettanti pareggi. Tra i successi figurano anche quelli nella doppia sfida (6-1 all'andata ed 1-3 al ritorno) che ha permesso ai bianconeri di vincere la Supercoppa UEFA 1996. Si prosegue con l'Olympique Lione, club che la Juventus ha incontrato sei volte nella propria storia collezionando quattro vittorie, una sconfitta ed un pareggio. Le due squadre hanno giocato contro agli ottavi di finale della Champions League 2019/2020 e, a sorpresa, il Lione ha avuto la meglio.
I bianconeri affronteranno il Rennes per la terza volta nella loro storia. Gli unici due precedenti risalgono alla finale della Coppa Intertoto della stagione 1999/2000. All'andata, la Vecchia Signora allora allenata da Carlo Ancelotti ha vinto grazie alla doppietta di Filippo Inzaghi. Il match di ritorno, invece, è terminato 2-2: El-Hadji Diouf e Shabani Nonda per il club francese; Antonio Conte e Gianluca Zambrotta per la Juve. Altri club francesi che hanno affrontato i torinesi due volte sono: Olympique Marsiglia in Coppa dei Campioni nella stagione 71/72; Stade Français nella Coppa delle Fiere 64/65. La lista si chiude col Lille, contro cui la Juve ha pareggiato 1-1 in Champions il 5 novembre di due anni fa.
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