Il figlio Charlie Savage elimina la squadra del padre Robbie, firmando il terzo gol del Reading in una goleada che vale il passaggio del turno
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Il figlio elimina la squadra allenata dal padre. Sembra una storia da pellicola cinematografica, scritta magari da uno dei migliori registi di Hollywood; invece, è proprio accaduto lo scorso sabato in Coppa d'Inghilterra (o FA Cup, se preferite). Charlie Savage, ex prodotto del Manchester United e ora centrocampista del Reading FC, ha eliminato il Peterborough, squadra sulla cui panchina siede il padre Robbie Savage, timbrando anche il cartellino in una goleada che ha travolto ed eliminato i Posh dalla competizione. Un affare di famiglia, trasformato in una notte da incubo per uno dei due protagonisti.
Charlie segna, papà Robbie affonda: il Reading domina la partitaAlla vigilia del match a eliminazione diretta tra Reading e Peterborough, la domanda che attanagliava tifosi e media brittanici riguardava chi, tra il figlio Charlie e il papà Robbie Savage, avrebbe dovuto salutare anticipatamente la Coppa d'Inghilterra. Pronti, via, però, la risposta è già arrivata nel primo tempo, grazie alle reti di Daniel Kyerewaa, Jack Marriott e, su tutti, quella del tanto atteso Charlie Savage, il quale ha deciso di festeggiare la gioia del gol proprio sotto lo sguardo stizzito del padre che, voltandosi, si è lasciato andare anche a un piccolo accenno di sorriso.
Una serata difficile per Robbie Savage, la quale, nella ripresa, si complicherà ulteriormente con la doppietta di Jamie Reid (entrato dalla panchina), che sigillerà il punteggio sul 5-0. Di conseguenza, Charlie vola al secondo turno di FA Cup, papà Robbie saluta la competizione.
"Credo abbia riflettuto sul festeggiare o meno"Il commento più interessante riguardo alla sfida tra padre e figlio, è arrivato dal tecnico dei Royals, Leam Richardson, che, intervistato ai microfoni del canale ufficiale del Reading FC dopo la partita, ha raccontato: "Charlie ha giocato davvero bene. Credo abbia riflettuto sul festeggiare o meno, ma alla fine non è riuscito a trattenersi".
Concludendo il suo punto di vista sul centrocampista ex Manchester United, il tecnico del Reading ha dichiarato: "Ieri ho fatto una bella chiacchierata con Charlie riguardo al periodo in cui abbiamo lavorato insieme e ai progressi che ha fatto nel suo modo di giocare. Si vede chiaramente la qualità che possiede; è un giocatore molto valido in ogni zona del campo e stasera è stato eccellente".
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