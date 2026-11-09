Il figlio elimina la squadra allenata dal padre. Sembra una storia da pellicola cinematografica, scritta magari da uno dei migliori registi di Hollywood; invece, è proprio accaduto lo scorso sabato in Coppa d'Inghilterra (o FA Cup, se preferite). Charlie Savage, ex prodotto del Manchester United e ora centrocampista del Reading FC, ha eliminato il Peterborough, squadra sulla cui panchina siede il padre Robbie Savage, timbrando anche il cartellino in una goleada che ha travolto ed eliminato i Posh dalla competizione. Un affare di famiglia, trasformato in una notte da incubo per uno dei due protagonisti.

Charlie segna, papà Robbie affonda: il Reading domina la partita

Alla vigilia del match a eliminazione diretta tra, la domanda che attanagliava tifosi e media brittanici riguardava chi, tra il figlioe il papà, avrebbe dovuto salutare anticipatamente la Coppa d'Inghilterra. Pronti, via, però, la risposta è già arrivata nel primo tempo, grazie alle reti die, su tutti, quella del tanto atteso, il quale ha deciso di festeggiare la gioia del gol proprio sotto lo sguardo stizzito del padre che, voltandosi, si è lasciato andare anche a un piccolo accenno di sorriso.

Una serata difficile per Robbie Savage, la quale, nella ripresa, si complicherà ulteriormente con la doppietta di Jamie Reid (entrato dalla panchina), che sigillerà il punteggio sul 5-0. Di conseguenza, Charlie vola al secondo turno di FA Cup, papà Robbie saluta la competizione.

Espectacular lo ocurrido en la FA CUP. Charlie Savage del Reading le anota al Peterborough, equipo dirigido por su padre Robbie Savage.



Tras el gol, las cámaras enfocan a Robbie, que no lo puede creer. Su propio hijo eliminándolo. Cine del bueno.

pic.twitter.com/Hu8UEKvpgd — Juez Central (@Juezcentral) November 8, 2026

"Credo abbia riflettuto sul festeggiare o meno"

Il commento più interessante riguardo alla sfida tra padre e figlio, è arrivato dal tecnico dei Royals,, che, intervistato ai microfoni del canale ufficiale del Reading FC dopo la partita, ha raccontato: "Charlie ha giocato davvero bene., ma alla fine non è riuscito a trattenersi".

PETERBOROUGH, INGHILTERRA - 7 NOVEMBRE: Charlie Savage del Reading festeggia dopo aver segnato il terzo gol della sua squadra durante la partita del primo turno della Emirates FA Cup tra Peterborough United e Reading, disputata al Weston Homes Stadium il 7 novembre 2026 a Peterborough, in Inghilterra. (Foto di Harriet Massey/Getty Images)

Concludendo il suo punto di vista sul centrocampista ex Manchester United, il tecnico del Reading ha dichiarato: "Ieri ho fatto una bella chiacchierata con Charlie riguardo al periodo in cui abbiamo lavorato insieme e ai progressi che ha fatto nel suo modo di giocare. Si vede chiaramente la qualità che possiede; è un giocatore molto valido in ogni zona del campo e stasera è stato eccellente".