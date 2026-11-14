Un Europeo, un Mondiale e due Champions League consecutive: Fabian Ruiz traccia la rotta del futuro finale di carriera
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Tra l'apice calcistico di Parigi e le radici profonde dell'Andalusia, Fabian Ruiz ha già tracciato la direzione della fase finale della sua carriera. Intervistato dal quotidiano spagnolo Okdiario, il centrocampista del Paris Saint-Germain ha parlato del proprio futuro, vedendo nel Real Betis la destinazione ideale per appendere gli scarpini al chiodo. Nonostante i numerosi trofei conquistati lontano dalla Spagna e uno status ormai consolidato nell'élite del calcio internazionale, Fabian Ruiz non ha mai dimenticato la società in cui è cresciuto calcisticamente, ribadendo la volontà di tornare un giorno a vestire la maglia biancoverde.
Fabian Ruiz, il richiamo delle origini andaluseOriginario di Los Palacios y Villafranca, un piccolo comune situato nella provincia sivigliana, Fabian Ruiz ha trascorso quattordici anni nelle file del Betis, prima di salutare l'Andalusia e misurarsi con i grandi palcoscenici europei.
Un distacco professionale lungo quasi un decennio che non ha però intaccato il senso di appartenenza al club biancoverde. Nel corso dell'intervista, il centrocampista ha espresso questo desiderio: "Vorrei concludere la mia carriera lì, trascorrere gli ultimi anni al Betis, a casa". Il centrocampista spagnolo ha poi aggiunto: "Spero che accada un giorno e che io possa indossare di nuovo la maglia del Betis".
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I trionfi internazionali prima dell'ultimo capitoloLa volontà del centrocampista assume un peso ancora maggiore alla luce della dimensione raggiunta negli ultimi anni. Lontano dal Benito Villamarín di Siviglia, Fabián Ruiz ha costruito una bacheca di assoluto livello, diventando un punto fermo sia per il Paris Saint-Germain che per la nazionale spagnola. Il suo palmarès conta la vittoria di un Europeo (nel 2024), un Mondiale (nel 2026) e di due Champions League consecutive (nel 2025 e nel 2026). Dall'alto di questi successi, la volontà di rientrare a Siviglia conferma un attaccamento autentico verso il Real Betis, fissato con largo anticipo come l'ultima tappa della carriera.
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