Tra l'apice calcistico di Parigi e le radici profonde dell'Andalusia, Fabian Ruiz ha già tracciato la direzione della fase finale della sua carriera. Intervistato dal quotidiano spagnolo Okdiario, il centrocampista del Paris Saint-Germain ha parlato del proprio futuro, vedendo nel Real Betis la destinazione ideale per appendere gli scarpini al chiodo. Nonostante i numerosi trofei conquistati lontano dalla Spagna e uno status ormai consolidato nell'élite del calcio internazionale, Fabian Ruiz non ha mai dimenticato la società in cui è cresciuto calcisticamente, ribadendo la volontà di tornare un giorno a vestire la maglia biancoverde.

Fabian Ruiz, il richiamo delle origini andaluse

Originario di Los Palacios y Villafranca, un piccolo comune situato nella provincia sivigliana,ha trascorso quattordici anni nelle file del, prima di salutare l'e misurarsi con i grandi palcoscenici europei.

Un distacco professionale lungo quasi un decennio che non ha però intaccato il senso di appartenenza al club biancoverde. Nel corso dell'intervista, il centrocampista ha espresso questo desiderio: "Vorrei concludere la mia carriera lì, trascorrere gli ultimi anni al Betis, a casa". Il centrocampista spagnolo ha poi aggiunto: "Spero che accada un giorno e che io possa indossare di nuovo la maglia del Betis".

Caricamento post Instagram...

I trionfi internazionali prima dell'ultimo capitolo