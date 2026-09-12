Uno dei tanti protagonisti della stagione 2025/2026 risponde al nome di Fabian Ruiz, il quale veste la maglia del Psg. Il centrocampista, infatti, ha vinto sia la Ligue 1 che la Champions League con la squadra parigina e, in estate, ha vinto il Mondiale con la Nazionale Spagnola. Sia del club francese, con cui all'inizio di quest'annata ha vinto anche la Supercoppa UEFA, che della selezione europea, il giocatore è parte della formazione titolare nonché elemento molto importante. Recentemente, l'ex Napoli ha rilasciato un'intervista durante la quale ha parlato della rissa che ha avuto luogo al termine della finale del Mondiale giocata e vinta contro l'Argentina.

Psg, Fabian Ruiz: "La rissa dopo la finale del Mondiale è stata deplorevole"

Il centrocampista spagnolo della squadra francese ha vissuto un'ottima annata da protagonista assoluto. In diverse occasioni decisivo con gol, assist o anche delle giocate, a livello di club Fabian Ruiz ha messo nel suo personale palmarès un'altra Ligue 1 e la seconda Champions League di fila. Da diversi anni, grazie alle sue prestazioni ha guadagnato il posto nella Nazionale Spagnola allenata dadiventandone anche un calciatore molto importate. Con la Roja, il 30enne ha vinto lanel, l'due anni fa e quest'estate ha chiuso il cerchio vincendo il Mondiale.

Madrid, Spagna - 20 luglio 2026: Fabian Ruiz della Spagna festeggia sul palco durante la parata per la vittoria del Mondiale. La finale del Mondiale 2026 è stata disputata al New York New Jersey Stadium tra Spagna ed Argentina. (Foto di Diego Souto/Getty Images)

Tra l'altro, la sua ottima annata gli ha permesso di finire tra i trenta candidati per la vittoria finale del Pallone d'Oro di quest'anno. Recentemente, l'ex calciatore di Betis Siviglia e Napoli ha rilasciato un'intervista a The Athletic durante la quale ha parlato della rissa che ha avuto luogo alla fine della finale dei Mondiali contro l'Argentina. Quanto accaduto, purtroppo, è stato visto da tutti coloro che hanno guardato la partita e la FIFA ha deciso di prendere provvedimenti nei confronti dei calciatori coinvolti. Ripensando a quell'episodio, il 30enne ha dichiarato: "Quel momento l'hanno visto tutti e nessuno vorrebbe che accada di nuovo. Tanti giovani ci guardano e non dobbiamo dare quest'esempio. Bisogna saper vincere, ma anche saper perdere. Quella rissa è stata un momento spiacevole e deplorevole della finale. Spero che la gente dimentichi quell'episodio e ricordi gli indimenticabili festeggiamenti".