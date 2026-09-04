Fabian Ruiz vuole coronare la sua stagione straordinaria con un altro titolo, stavolta tutto suo e il più bello a cui possa ambire ogni calciatore: il Pallone d'Oro. Dopo i trionfi con il club e con la nazionale, è lecito attendersi il suo nome tra quelli dei papabili candidati.

Fabian Ruiz pigliatutto: dopo il Mondiale e la Champions, arriva il Pallone d'Oro?

Centrocampista ex Napoli, Fabian Ruiz al Paris Saint-Germain si è consacratonel suo ruolo. Le prestazioni in crescendo gli hanno consentito di giocare nei migliori centrocampi. Nel club è stato spalleggiato dai portoghesi, mentre con la Spagna ha affiancato. Ormai a 30 anni compiuti, il classe 1996 punta al Pallone d'Oro.

MADRID, SPAGNA - 20 LUGLIO: Fabian Ruiz della Spagna festeggia sul palco durante la parata del Trofeo della Coppa del Mondo FIFA 2026 il 20 luglio 2026 a Madrid, Spagna. La partita finale della Coppa del Mondo FIFA 2026 si è svolta al New York New Jersey Stadium nel New Jersey tra Spagna e Argentina. (Foto di Diego Souto/Getty Images)

Incalzato dal Telefoot, lo spagnolo non ha esitato sul tema: "È il sogno di qualunque calciatore e il riconoscimento per una o più stagioni giocate ad altissimo livello". E in effetti, a guardare quanto ha vinto il centrocampista cresciuto nel Betis di Siviglia, la sua sembra proprio essere una stagione irripetibile. Campionato, Supercoppa Europea e Champions League vinti con il club, Coppa del Mondo alzata al cielo di New York contro l'Argentina. La modestia, intanto, non svanisce: "Sono stato fortunato nel poter vincere così tanto a livello di club e Nazionale".

Caricamento post Instagram...

L'ambizione di figurare al primo gradino del podio il prossimo 8 settembre, però, è tanta: "A livello individuale non ho vinto molto ma perché non posso sognare di avvicinarmi il più possibile a questo trofeo?". Intanto, la sua stagione è già iniziata al meglio conrealizzati contro il Rennes. Sfidaree i compagni di squadra Kvaratshkhelia e Dembélé non sarà affatto semplice, ma mai dire mai. Luis Enrique, allenatore del PSG, ha già fatto sapere di parteggiare senza dubbio per uno dei suoi.