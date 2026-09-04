Fabian Ruiz attende impazientemente la cerimonia di consegna del Pallone d'Oro e conferma che per lui sarebbe un grandissimo onore vincerlo.
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Fabian Ruiz vuole coronare la sua stagione straordinaria con un altro titolo, stavolta tutto suo e il più bello a cui possa ambire ogni calciatore: il Pallone d'Oro. Dopo i trionfi con il club e con la nazionale, è lecito attendersi il suo nome tra quelli dei papabili candidati.
Fabian Ruiz pigliatutto: dopo il Mondiale e la Champions, arriva il Pallone d'Oro?Centrocampista ex Napoli, Fabian Ruiz al Paris Saint-Germain si è consacrato tra i migliori in assoluto nel suo ruolo. Le prestazioni in crescendo gli hanno consentito di giocare nei migliori centrocampi. Nel club è stato spalleggiato dai portoghesi Joao Neves e Vitinha, mentre con la Spagna ha affiancato Pedri e Rodri. Ormai a 30 anni compiuti, il classe 1996 punta al Pallone d'Oro.
Incalzato dal Telefoot, lo spagnolo non ha esitato sul tema: "È il sogno di qualunque calciatore e il riconoscimento per una o più stagioni giocate ad altissimo livello". E in effetti, a guardare quanto ha vinto il centrocampista cresciuto nel Betis di Siviglia, la sua sembra proprio essere una stagione irripetibile. Campionato, Supercoppa Europea e Champions League vinti con il club, Coppa del Mondo alzata al cielo di New York contro l'Argentina. La modestia, intanto, non svanisce: "Sono stato fortunato nel poter vincere così tanto a livello di club e Nazionale".
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