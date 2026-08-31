La 70esima edizione del prestigioso trofeo si appresta a cambiare città: sarà consegnato a Londra.
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Il Pallone d'Oro si prepara a vivere un'edizione speciale. La 70esima cerimonia del prestigioso riconoscimento come miglior giocatore dell'anno, non si svolgerà più a Parigi, ma bensì a Londra. L'appuntamento è fissato per lunedì 26 Ottobre, quando verranno premiati i migliori calciatori della stagione 2025-2026. Restano però ancora da definire orari e la lista dei candidati.
Pallone d'Oro: perchè Londra?
La scelta della capitale inglese assume un significato particolare proprio nell'anno della sua 70esima edizione. Il premio venne istutuito da France Football nel 1956 e il primo vincitore fu proprio un inglese: Stanley Mattews , ex giocatore dello Stoke City. Settant'anni dopo, la cerimonia torna simbolicamente nel Paese che diede al ricoscimento il suo primo trinofatore.
Negli ultimi anni, invece, il Pallone d'Oro aveva avuto come sede il Théâtre du Châtelet di Parigi. In ogni caso, France Footbal continuerà ad essere il punto di riferimento per l'assegnazione del trofeo. Dal 2024 l'organizzazione della cerimonia avviene in collaborazione con la UEFA, che contribuisce anche alla visione dell'evento. Oggi, 31 Agosto, non è ancora stata pubblicata la lista ufficiale dei papabili vincitori del premio, ma la lista dovrebbe essere emanata nei prossimi giorni.
🔥🫵 ¿HABRÁ PRESENCIA ECUATORIANA? 🥹🏆— Ecuagol (@ECUAGOL) August 31, 2026
Este próximo 8 de septiembre se anunciarán las nominaciones al BALÓN DE ORO 2026.
La entrega será el 26 de octubre y se celebrará en Londres, siendo la 1° vez que France Football lleve la ceremonia fuera de Francia. #BallonDor pic.twitter.com/Z182SrD627
Regolamento dell'assegnazione del premioIl premio prende in considerazioni le prestazioni dell'intera stagione 2025-2026, includendo anche eventuali tornei internazionali. A tal proposito, per questa edizione, avranno un peso maggiore le partite disputate durante i Mondiali 2026. La giuria del Pallone d'Oro maschile è composta da giornalisti di fama internazionale provenienti dall prime 100 nazioni del Ranking Fifa.
I criteri sono principalmente tre: prestazioni individuali, capacità di incidere sulle partite e risultati di squadra e personali. Inoltre, un aspetto fondamentale è il comportamento dentro e fuori dal campo. Ogni giurato deve scegliere 10 giocatori dalla lista dei 30 candidati, asssegnando loro un punteggio: primo posto: 15 punti; secondo posto: 12 punti; terzo posto: 10 punti; quarto posto: 8 punti; quinto posto:7 punti; sesto posto: 5 punti; settimo posto: 4 punti; ottavo posto: 3 punti; nono posto:2 punti e ultimo posto: 1 punto.
I papabili vincitoriA differenza delle passate edizioni, la corsa al premio sembra alquanto equilibrata. Chi sono i papabili vincitori? Uno dei probabili è Rodri: il centrocampista attualmente al Barcellona ha conquistato il Mondiale con la sua nazionale accompagnato dal premio di miglior giocatore del torneo. Lamine Yamal ha invece aggiunto al successo con la Spagna anche la vittoria della Liga, consolidando la sua posizione di miglior talento in circolazione.
Ma, il curriculum più ricco sembra essere quello di Fabian Ruiz: il centrocampista spagnolo, oltre ad aver conquistato il trofeo con le Furie Rosse, è reduce da una stagione spettacolare con il Paris- Saint Germain dove ha conquistato il Triplete. Alle loro spalle troviamo i soliti nomi: Kane, Mbappé e Lionel Messi, protagonisti da anni del calcio mondiale. L'outsider potrebbe essere Khvicha Kvaratskhelia: il georgiano è stato protagonista assoluto dell'incredibile cavalcata del Psg.
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