La UEFA ha aperto un procedimento contro Lione e Fenerbahce dopo la maxi rissa e i disordini scoppiati al temine dei Playoff di Champions League
Fenerbahce in Champions, Guendouzi provoca i tifosi del Lione e fa partire la rissa
La qualificazione del Fenerbahce alla Champions League è arrivata al termine di una serata tutt'altro che tranquilla sul campo. La vittoria per 2-1 sul Lione ha infatti lasciato spazio a tensioni, provocazioni e veri e propri scontri che ora sono finiti sotto la lente della UEFA.
UEFA, aperto il procedimento sugli scontriSecondo quanto rivelato dai principali media europei, la Commissione Disciplinare della UEFA ha ufficialmente aperto ad un procedimento nei confronti di Lione e Fenerbahce per gli episodi verificatisi durante e dopo il ritorno dei Playoff di Champions League, disputato lo scorso mercoledì 26 agosto. Ad entrambi i club vengono contestati, tra gli altri, l'accensione di materiale pirotecnico, il lancio di oggetti e i disordini sugli spalti. Parallelamente, l'organismo europeo ha nominato ispettori disciplinari incaricati a fare luce sul confronto che ha coinvolto calciatori e componenti degli staff delle due squadre.
La scintilla e le provocazioni di Guendozi: le possibili sanzioniAl centro della vicenda c'è Mateo Guendozi, ex conoscenza del calcio italiano con un passato alla Lazio e oggi centrocampista del Fenerbahce. Durante il riscaldamento, il francese avrebbe rivolto gesti offensivi verso i tifosi del Lione, ricevendo in risposta fischi e contestazioni. Dopo il triplice fischio, con il Fenerbahce qualificato grazie al successo per 2-1 e al risultato complessivo di 3-2, la tensione è ulteriormente aumentata, arrivando a picchi decisamente oltre il limite consentito dallo sport: stando ad alcuni filmati del post-gara e alle informazioni rivelate da alcune testate, un individuo sarebbe entrato sul terreno di gioco e aggredito Guendozi mentre il giocatore si dirigeva verso gli spogliatoi, portando all'inevitabile intervento di alcuni componenti della squadra turca e al lancio di oggetti dagli spalti.
L'inchiesta dovrà ora stabilire le responsabilità individuali e quelle dei due club. Stando a quanto riportato dall''Equipe', Guendozi potrebbe incorrere ad una squalifica compresa indicativamente tra una e tre partite, qualora emergessero responsabilità disciplinari a suo carico. Il dato ad anticipare come si sarebbe conclusa la serata, è l'importante dispiegamento delle forze dell'ordine: stando al quotidiano francese, circa 450 agenti erano stati mobilitati, dai quali sono stati registrati sei fermi, oltre a sanzioni per l'utilizzo di materiale pirotecnico. Ora la parola passa alla UEFA, che dovrà ricostruire nel dettaglio gli episodi e decidere eventuali provvedimenti.
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