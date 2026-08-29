La qualificazione del Fenerbahce alla Champions League è arrivata al termine di una serata tutt'altro che tranquilla sul campo. La vittoria per 2-1 sul Lione ha infatti lasciato spazio a tensioni, provocazioni e veri e propri scontri che ora sono finiti sotto la lente della UEFA.

UEFA, aperto il procedimento sugli scontri

La scintilla e le provocazioni di Guendozi: le possibili sanzioni

Secondo quanto rivelato dai principali media europei, laha ufficialmente aperto ad unnei confronti diper gli episodi verificatisi durante e dopo il ritorno dei Playoff di, disputato lo scorso mercoledì 26 agosto. Ad entrambi i club vengono contestati, tra gli altri, l'accensione di, il lancio di oggetti e i disordini sugli spalti. Parallelamente, l'organismo europeo ha nominatoincaricati a fare luce sul confronto che ha coinvolto calciatori e componenti degli staff delle due squadre.Al centro della vicenda c'è, ex conoscenza del calcio italiano con un passato allae oggi centrocampista del. Durante il riscaldamento, il francese avrebbe rivoltoverso i tifosi del, ricevendo in risposta fischi e contestazioni. Dopo il triplice fischio, con il Fenerbahce qualificato grazie al successo per 2-1 e al risultato complessivo di 3-2, laè ulteriormente aumentata, arrivando a picchi decisamente oltre il limite consentito dallo sport: stando ad alcuni filmati del post-gara e alle informazioni rivelate da alcune testate, unsarebbe entratoterreno di gioco ementre il giocatore si dirigeva verso gli spogliatoi, portando all'inevitabiledi alcuni componenti della squadra turca e al lancio di oggetti dagli spalti.

ISTANBUL, TURCHIA - 18 AGOSTO: Mason Greenwood del Fenerbahce festeggia con i suoi compagni di squadra dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante i play-off della UEFA Champions League 2026/27 tra Fenerbahce e OL Lyonnes al Fenerbahce Sükrü Saracoglu Spor Kompleksi il 18 agosto 2026 a Istanbul, Turchia. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

L'inchiesta dovrà ora stabilire le responsabilità individuali e quelle dei due club. Stando a quanto riportato dall''Equipe', Guendozi potrebbe incorrere ad una squalifica compresa indicativamente tra una e tre partite, qualora emergessero responsabilità disciplinari a suo carico. Il dato ad anticipare come si sarebbe conclusa la serata, è l'importante dispiegamento delle forze dell'ordine: stando al quotidiano francese, circa 450 agenti erano stati mobilitati, dai quali sono stati registrati sei fermi, oltre a sanzioni per l'utilizzo di materiale pirotecnico. Ora la parola passa alla UEFA, che dovrà ricostruire nel dettaglio gli episodi e decidere eventuali provvedimenti.