Nel mondo del calcio continua a far discutere il caso che ha coinvolto Jeremy Doku durante il Mondiale 2026. L'esterno del Belgio e del Manchester City era finito al centro di un acceso dibattito dopo aver espresso il desiderio di lasciare temporaneamente il ritiro della nazionale per assistere alla nascita del suo primo figlio. Un evento che avrebbe potuto coincidere con una fase cruciale della competizione iridata. Una scelta che ha diviso l'opinione pubblica, ma che ha raccolto anche numerosi attestati di stima e solidarietà.

Scopri come vedere gli eventi sportivi gratuitamente in live streaming su Bet365

Le parole di Fabian Ruiz e la difesa su Doku

Tra coloro che hanno preso posizione in favore del talento belga c'è anche Fabian Ruiz . Il centrocampista spagnolo ha espresso parole molto chiare a sostegno di Doku, sottolineando come alcuni momenti della vita abbiano un valore che va oltre qualsiasi traguardo sportivo: "È vero che giocare la Coppa del Mondo è un momento unico, ma la nascita del tuo primo figlio. Quello non si ripeterà. Sono con Doku", ha dichiarato il campione spagnolo, schierandosi apertamente dalla parte del giocatore belga.

Le parole di Fabian Ruiz si inseriscono in una discussione che negli ultimi giorni ha assunto una dimensione internazionale. A generare polemiche erano stati soprattutto alcuni commenti televisivi in Francia. Dove una nota opinionista aveva criticato la scelta di Doku. Sostenendo che un Mondiale rappresenti un'occasione irripetibile per un calciatore: "Un Mondiale si gioca una volta ogni quattro anni, la nascita di un figlio si può vivere anche il giorno dopo", era stato il senso delle dichiarazioni che avevano acceso il dibattito mediatico. Le parole avevano però provocato una forte reazione negativa da parte di tifosi, addetti ai lavori e colleghi, tanto da portare a successive scuse pubbliche.

🚨 Fabian Ruiz 🇪🇸 apporte son soutien à Jérémy Doku 🇧🇪 après la naissance de son fils. 👇



« C’est vrai que jouer la Coupe du Monde c’est un moment unique mais la naissance de ton premier fils, ÇA NE VA PAS SE RÉPÉTER.



JE SUIS AVEC DOKU 🇧🇪. » 🫂 pic.twitter.com/ZoOvP8sa4m — Actu Foot (@ActuFoot_) June 25, 2026

Anche altri protagonisti del calcio internazionale avevano difeso il belga. Evidenziando come la famiglia debba avere un ruolo prioritario rispetto agli impegni professionali, per quanto prestigiosi possano essere. Un concetto ribadito con forza anche da Fabian Ruiz, che non ha avuto dubbi nel prendere posizione. Nel frattempo, Doku ha potuto vivere il momento tanto atteso. Nei giorni scorsi è infatti diventato padre del piccolo Praise, ricevendo le congratulazioni della federazione belga e il sostegno di gran parte del mondo del calcio.

Le parole del centrocampista spagnolo rappresentano quindi l'ennesima conferma di un sentimento sempre più condiviso nel calcio moderno: esistono momenti che vanno oltre il campo e i risultati sportivi. E per Fabian Ruiz, come per molti altri colleghi, la nascita di un figlio è uno di quelli che non possono essere sacrificati, nemmeno davanti all'appuntamento più importante della carriera.

Scopri come vedere gli eventi sportivi gratuitamente in live streaming su Bet365