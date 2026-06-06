Sérgio Conceição ha scritto pagine importanti della storia con il Porto. Il tecnico portoghese ha allenato i biancoblù per ben 7 stagioni, raggiungendo grandi obiettivi e risultati. Con lui, la squadra dei draghi è tornata a competere in maniera decisiva per il titolo e conquistandosi anche una certa nomea in Europa. Con il padre del giocatore della Juventus, il Porto ha conquistato 3 campionati portoghesi, 3 supercoppe del Portogallo (record), 4 coppe nazionali del Portogallo (record) e 1 coppa di Lega. Il rapporto poi si è interrotto nel 2023-24 e la stagione 24-25 è stata disastrosa per entrambe le parti. Il club, con l'arrivo di André Villas-Boas, ha cambiato 3 tecnici (Vitor Bruno, José Tavares e Martín Anselmi), ottenendo solo un terzo posto. Sérgio Conceição invece ha allenato il Milan per metà stagione, conquistando una supercoppa italiana ma terminando all'ottavo posto in Serie A. Tuttavia, a due anni dalla separazione, il tecnico portoghese è tornato sul travagliato addio.

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Sérgio Conceição e il complicato addio al Porto

GEDDA, ​​ARABIA SAUDITA - 4 MAGGIO: Sergio Conceicao, allenatore dell'Al Ittihad, reagisce durante la partita di campionato saudita tra Al Ittihad e Al Kholood allo stadio Prince Abdullah Al Faisal il 4 maggio 2026 a Gedda, Arabia Saudita. (Foto di Yasser Bakhsh/Getty Images)

La stagione 2025-26 ha portato gioia ai Dragões, con il titolo vinto da Francesco Farioli, ma insoddisfazione per il tecnico ex Milan. Sérgio Conceição infatti ha dovuto accontentarsi di un ricco contratto dall'Arabia Saudita, da parte dell'Al-Ittihad. Il lavoro con i gialloneri ha portato ad un quinto posto e un esonero annunciato solo qualche giorno fa. Così, dato il tempo libero a disposizione, l'allenatore portoghese ha rilasciato un'intervista alla CNN in cui discute del rapporto con l'attuale presidente del Porto e delle discutibili modalità di addio.

Sérgio Conceição: "A forma como gostaria de ter saído do FC Porto certamente seria outra. [Relação com AVB?] Não existe."



"A forma como gostaria de ter saído do FC Porto certamente era outra e tenho de expressar o meu sentimento. Mas também não era fácil. Houve o quebrar de um… pic.twitter.com/WM2iJECMP4 — Cabine Desportiva (@CabineSport) June 6, 2026

Sérgio Conceição si è così espresso sull'accaduto: "Oggi mi devo togliere qualche sassolino dalle scarpe per quanto riguarda il mio addio al Porto. Non volevo che andasse in quel modo, tutt'altro. Nell'estate 2024 era finito un ciclo importante come quello di Pinto da Costa, durato per 42 anni e vincendo una quantità di trofei da record nella storia del calcio mondiale. Fu una settimana difficile per me, ero continuamente umiliato e criticato per la questione del contratto. Si diceva che fossi aggrappato a quel pezzo di carta, ma io ho subito messo in chiaro con Villas-Boas, che per me il contratto non era valido. Oggi non ho un rapporto con lui".

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