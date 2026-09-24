Il Porto è tornato ad essere la potenza principale del Portogallo. Ai Dragões mancava il titolo dal 2021-22, ma la presidenza di André Villas-Boas assieme all'operato in campo di Francesco Farioli hanno riportato lo scudetto portoghese dai biancoblù. Il nuovo numero 1 del Porto, successore del leggendario Jorge Nuno Pinto da Costa, ha ricostruito pezzo dopo pezzo un club che stava lentamente regredendo rispetto al lavoro del Benfica e soprattutto dello Sporting Lisbona di Ruben Amorim.

COIMBRA, PORTOGALLO - 1 AGOSTO: Il presidente Andre Villas-Boas dell'FC Porto dopo aver vinto la Supercoppa portoghese al termine della partita della Supercoppa portoghese tra FC Porto e SCU Torreense all'Estadio Cidade de Coimbra il 1 agosto 2026 a Coimbra, Portogallo. (Foto di Gualter Fatia/Getty Images)

La svolta è arrivata con la scelta di puntare sul tecnico italiano, fresco dell'ottima esperienza con l'Ajax (nonostante la debacle finale), e su un mercato funzionale (Jakub Kiwior, Borja Sainz) ma sempre con il solito occhio sui giovani (Victor Froholdt, Alberto Costa, Oscar Pietuszewski). La stagione attuale sembra essere ripartita dalle stesse ottime basi passate, tanto che i Dragões hanno sconfitto i rivali del Benfica nell'ultimo turno di campionato, rimanendo primi con 7 vittorie su 7 e sole 3 reti subite.

Villas-Boas attacca Benfica e Sporting

Villas-Boas: "O país ia parar porque o Benfica ia ganhar e ninguém ia trabalhar. Para que isso acontecesse, Miguel Nogueira deveria ter sido "padre", mas não foi: foi apenas árbitro, isento e sério, em mais um clássico do futebol português. Mas vejamos o lado positivo: com a… — Cabine Desportiva (@CabineSport) September 24, 2026

André Villas-Boas ha lavorato bene in estate per garantire una rosa funzionale a Farioli, consegnandogli, Gabriel Mec e Hwang In-beom, senza perdere giocatori chiave oltre a Rodrigo Mora. Tuttavia, il presidente del Porto si impegna anche a difendere il proprio club, non perdendo occasione per attaccare le altre due big del campionato, che dopo il match contro il Benfica, sono state apostrofate con il nomignolo di "Santa Alleanza". L'accostamento è dovuto alla vicinanza di Sporting Lisbona e Benfica sul tema delle politiche arbitrali, con opinioni sempre contrarie rispetto alla posizione sostenuta dal Porto.Nel suo editoriale per la rivista ufficiale del club, Villas-Boas ha elogiato la propria squadra ma soprattuto ha sferrato attacchi contro gli altri club portoghesi: "Abbiamo fatto sette passi importanti, ma la strada è ancora lunga. La vittoria col Benfica ha avuto una valenza importante, che va oltre ai 3 punti. Abbiamo smentito l'arroganza di chi ci haper mesi, con calunnie e tentativi di condizionamento. Si nota una certa strategia del "", proveniente dall'unione del rosso e del verde. Vogliono attaccarci e sminuirci continuamente, sono talmente legati che i loro tifosi diventando. Ci abbiamo tenuto a rispondere sul campo, con una vittoria schiacciante, facendogli versare lacrime condivise".