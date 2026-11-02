Il Fenerbahçe avrebbe raggiunto un principio d'accordo con l'allenatore portoghese, invitato a raggiungere Istanbul

Daniele Cirafici
Conceicao

Sergio Conceicao, bagnato e titolato: la festa nello spogliatoio dei Dragoes

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Il Fenerbahçe avrebbe raggiunto un principio d'accordo con Sergio Conceicao per affidargli la guida tecnica della squadra. Secondo le indiscrezioni della stampa turca, il tecnico portoghese sarebbe stato invitato a raggiungere Istanbul, dove è atteso nelle prossime ore. Per l'ex allenatore del Porto si tratterebbe della prima esperienza nel campionato turco, con un vero e proprio ribaltone in arrivo e l'ufficialità già attesa nelle prossime ore.

Fenerbahce, la scelta ricade su Sergio Conceicao

La società di Istanbul è alla ricerca di una nuova guida dopo l'uscita di scena di Ismail Kartal, ufficializzata il 27 ottobre. La separazione è arrivata dopo una serie di risultati negativi, culminata nella sconfitta per 2-1 contro il Galatasaray. Il tecnico aveva chiuso la sua quarta esperienza sulla panchina del club con nove vittorie, cinque pareggi e quattro sconfitte in 18 partite.
Al Ittihad vs Al Kholood - Saudi Pro League

Prima di orientarsi sul portoghese, il presidente Aziz Yildirim avrebbe individuato in Julian Nagelsmann la priorità, senza però ottenere una risposta positiva dall'allenatore tedesco. Secondo il quotidiano Fanatik, il Fenerbahce avrebbe inoltre contattato Jorge Jesus per raccogliere un parere su Conceicao, ricevendo un giudizio favorevole.

Al Ittihad vs Al Kholood - Saudi Pro League
JEDDAH, ARABIA SAUDITA - 4 MAGGIO: Sergio Conceição, allenatore dell'Al Ittihad, reagisce durante la partita della Saudi Pro League tra Al Ittihad e Al Kholood, disputata il 4 maggio 2026 al Prince Abdullah Al Faisal Stadium a Jeddah, in Arabia Saudita. (Foto di Yasser Bakhsh/Getty Images)

La crisi di risultati e il precedente dei tecnici portoghesi

Il club turco conosce già il lavoro degli allenatori portoghesi: negli ultimi anni si sono seduti sulla sua panchina Vítor Pereira, Jorge Jesus e José Mourinho. Conceicao arriverebbe dopo l'esperienza in Arabia Saudita con l'Al Ittihad, conclusa nel giugno 2026.
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Nel frattempo, il vice allenatore Dirk Kuyt ha assunto temporaneamente la guida della squadra, ma il Fenerbahce ha incassato un'altra sconfitta casalinga contro il Göztepe, perdendo 2-1 il 31 ottobre dopo essere passato in vantaggio. Dopo dieci giornate, la formazione di Istanbul ha 16 punti e occupa il sesto posto in classifica. L'eventuale arrivo di Conceicao rappresenterebbe quindi un tentativo di invertire la rotta e ridurre il distacco dalla vetta.

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