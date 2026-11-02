Il Fenerbahçe avrebbe raggiunto un principio d'accordo con Sergio Conceicao per affidargli la guida tecnica della squadra. Secondo le indiscrezioni della stampa turca, il tecnico portoghese sarebbe stato invitato a raggiungere Istanbul, dove è atteso nelle prossime ore. Per l'ex allenatore del Porto si tratterebbe della prima esperienza nel campionato turco, con un vero e proprio ribaltone in arrivo e l'ufficialità già attesa nelle prossime ore.

Fenerbahce, la scelta ricade su Sergio Conceicao

La società di Istanbul è alla ricerca di una nuova guida dopo l'uscita di scena di, ufficializzata il 27 ottobre. La separazione è arrivata dopo una serie di risultati negativi, culminata nella sconfitta per 2-1 contro il Galatasaray. Il tecnico aveva chiuso la sua quarta esperienza sulla panchina del club con nove vittorie, cinque pareggi e quattro sconfitte in 18 partite.

Prima di orientarsi sul portoghese, il presidente Aziz Yildirim avrebbe individuato in Julian Nagelsmann la priorità, senza però ottenere una risposta positiva dall'allenatore tedesco. Secondo il quotidiano Fanatik, il Fenerbahce avrebbe inoltre contattato Jorge Jesus per raccogliere un parere su Conceicao, ricevendo un giudizio favorevole.

JEDDAH, ARABIA SAUDITA - 4 MAGGIO: Sergio Conceição, allenatore dell'Al Ittihad, reagisce durante la partita della Saudi Pro League tra Al Ittihad e Al Kholood, disputata il 4 maggio 2026 al Prince Abdullah Al Faisal Stadium a Jeddah, in Arabia Saudita. (Foto di Yasser Bakhsh/Getty Images)

La crisi di risultati e il precedente dei tecnici portoghesi

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