Marco Asensio rompe il silenzio sulle indiscrezioni riguardanti le sue condizioni fisiche. A pochi giorni dall'attesissimo derby tra Fenerbahce e Besiktas, l'ex Real Madrid ha voluto smentire categoricamente i rumors riguardanti una sua possibile operazione al ginocchio rassicurando i tifosi sulle suo stato fisico.

Fernabahce, Asensio fa chiarezza sulle sue condizioni

Fenerbahçe. Sono qui per smentire le recenti notizie secondo cui avrei bisogno di un intervento chirurgico. Come sapete, di solito non rispondo a questo tipo di fake news. Tuttavia, quando si tratta della mia salute e dei sentimenti di tutti i tifosi del Ciao a tutti i tifosi del. Sono qui per smentire le recenti notizie secondo cui avrei bisogno di un intervento chirurgico. Come sapete, di solito non rispondo a questo tipo di. Tuttavia, quando si tratta della mia salute e dei sentimenti di tutti i tifosi del Fenerbahçe , sento di dover dire la mia".

Attraverso un video rilasciato sui canali ufficiali del Fenerbahce,ha frenato le voci su una possibile operazione chirurgica a seguito di un brutto infortunio al ginocchio dichiarando: "

Continuando, il trequartista spagnolo ha chiarito: "Pertanto, smentisco categoricamente le notizie che sono circolate. Ho ripreso gradualmente gli allenamenti in campo. Tornerò presto con la squadra. Sono qui da molto tempo".

ISTANBUL, TURCHIA - 5 AGOSTO: Marco Asensio del Fenerbahce reagisce durante la partita di andata del terzo turno preliminare di UEFA Champions League 2026/27 tra Fenerbahce SK e Sturm Graz al Fenerbahce Sükrü Saracoglu Spor Kompleksi il 5 agosto 2026 a Istanbul, Turchia. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

"Si vuole minare la stabilità della squadra"

Nel corso del video, Asensio ha definito la diffusione di queste fake news come un tentativo da parte di qualcuno di voler rovinare la stabilità della squadra in vista del derby contro il Besiktas: "Capisco che ci sia chi vuole minare la stabilità della squadra. Mancano due giorni a un derby importantissimo per noi, tutto procede bene; ci tengo a sottolineare che tornerò presto con la squadra. Abbiamo avuto un ottimo inizio di stagione".

Futbolcumuz Marco Asensio’nun, kendisi hakkında gündeme getirilen asılsız iddialara yanıtı.👇 pic.twitter.com/atpBNVMazd — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 3, 2026

Infine, l'ex Real Madrid ha chiuso il suo intervento concludendo: "Il Fenerbahçe è tornato in Champions League dopo 18 anni. Siamo un momento positivo. Per questo motivo, dobbiamo concentrarci tutti sulla partita di sabato contro il Besiktas. Spero che lo stadio sia pieno, come sempre, a tifare per la squadra e ad aiutarci a vincere questa partita. Fino al fischio finale! Grazie per il vostro continuo supporto".