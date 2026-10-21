Il club turco aggiorna sulle condizioni dei due giocatori: intervento al ginocchio per lo spagnolo, problema muscolare per l’ex City
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Allarme infortuni in casa Fenerbahce. Il club turco, proprio in queste ore, ha informato tifosi e appassionati sui problemi fisici di due importanti pedine dello scacchiere di Ismail Kartal, ovvero Marco Asensio e Nathan Aké. Il primo è stato operato al ginocchio sinistro per risolvere una lesione alla cartilagine e starà fuori sfortunatamente per ben tre mesi, mentre, l'ex Manchester City ha rimediato uno stiramento di grado medio che lo costringerà a rimane ai box per tre settimane.
Il comunicato del Fenerbahce: Asensio out circa 3 mesiAttraverso una nota ufficiale pubblicata sui propri canali social, il Fenerbahce ha informato il mondo del calcio sul grave infortunio di Marco Asensio, comunicando: "Il nostro calciatore Marco Asensio è stato sottoposto con esito positivo a un intervento artroscopico in Spagna, sotto la supervisione del medico della nostra società, a causa di una lesione alla cartilagine dell’articolazione del ginocchio sinistro".
Per ciò che concerne i tempi di recupero dell'ex Real Madrid, il club di Istanbul ha scritto: "Si prevede che il processo di cura e riabilitazione del nostro calciatore duri circa 3 mesi".Quanto all'infortunio rimediato da Nathan Aké nel match di Champions League contro lo Slavia Praga, il Fenerbahce ha spiegato: "Per quanto riguarda l'altro nostro calciatore Nathan Aké, il quale ha subito un infortunio durante la partita contro lo Slavia Praga disputata ieri sera, a seguito della risonanza magnetica effettuata presso l’Ospedale Medicana di Ataşehir e della visita effettuata dal medico di club, si tratta di uno stiramento di grado medio e un edema nel muscolo posteriore della gamba destra".
Infine, il club gialloblu ha concluso il comunicato, dichiarando che l'ex Bournemouth starà ai box per le prossime tre settimane: "Si prevede che il processo di cura e riabilitazione di Nathan Aké durerà circa tre settimane". Il doppio stop costringerà quindi il Fenerbahce a rivedere le proprie opzioni in due reparti diversi. Se per Aké infatti l’assenza dovrebbe essere più contenuta, la situazione di Marco Asensio richiederà, invece, una gestione più lunga e attenta.
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