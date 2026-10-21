Allarme infortuni in casa Fenerbahce. Il club turco, proprio in queste ore, ha informato tifosi e appassionati sui problemi fisici di due importanti pedine dello scacchiere di Ismail Kartal, ovvero Marco Asensio e Nathan Aké. Il primo è stato operato al ginocchio sinistro per risolvere una lesione alla cartilagine e starà fuori sfortunatamente per ben tre mesi, mentre, l'ex Manchester City ha rimediato uno stiramento di grado medio che lo costringerà a rimane ai box per tre settimane.

Il comunicato del Fenerbahce: Asensio out circa 3 mesi

Attraverso una nota ufficiale pubblicata sui propri canali social, ilha informato il mondo del calcio sul grave infortunio di, comunicando: "Il nostro calciatore Marco Asensio è stato sottoposto con esito positivo a un intervento artroscopico in, sotto la supervisione del medico della nostra società, a causa di una lesione alla cartilagine dell’articolazione del ginocchio sinistro".

Per ciò che concerne i tempi di recupero dell'ex Real Madrid, il club di Istanbul ha scritto: "Si prevede che il processo di cura e riabilitazione del nostro calciatore duri circa 3 mesi".

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Futbolcumuz Marco Asensio, sol diz eklemindeki kıkırdak lezyonu nedeniyle İspanya’da, kulüp doktorumuzun gözetiminde başarılı bir artroskopik operasyon geçirmiştir. Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 ay sürmesi öngörülmektedir.… pic.twitter.com/AFUUaEu7xf — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 21, 2026

Quanto all'infortunio rimediato da Nathan Aké nel match dicontro lo Slavia Praga, ilha spiegato: "Per quanto riguarda l'altro nostro calciatore, il quale ha subito un infortunio durante la partita contro lodisputata ieri sera, a seguito della risonanza magnetica effettuata presso l’Ospedale Medicana di Ataşehir e della visita effettuata dal medico di club, si tratta di unoe un edema nel muscolo posteriore della gamba destra".

ISTANBUL, TURCHIA - 20 SETTEMBRE: Nathan Ake, del Fenerbahçe, reagisce durante la partita della Süper Lig turca 2026/27 tra Fenerbahçe SK ed Eyüpspor, disputata allo stadio Ülker Şükrü Saracoğlu il 20 settembre 2026 a Istanbul, in Turchia. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

Infine, il club gialloblu ha concluso il comunicato, dichiarando che l'ex Bournemouth starà ai box per le prossime tre settimane: "Si prevede che il processo di cura e riabilitazione di Nathan Aké durerà circa tre settimane". Il doppio stop costringerà quindi il Fenerbahce a rivedere le proprie opzioni in due reparti diversi. Se per Aké infatti l’assenza dovrebbe essere più contenuta, la situazione di Marco Asensio richiederà, invece, una gestione più lunga e attenta.