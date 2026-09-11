Prima le dimissioni annunciate dopo la Roma, poi l’intervento del presidente Yildirim per assicurare la permanenza in panchina. Infine, l’assenza all’allenamento. Sono ore complicate in casa Fenerbahçe, dove il futuro di İsmail Kartal resta al centro di una situazione che non sembra essersi chiusa con le parole del numero uno del club.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Kartal non si è presentato a dirigere l’allenamento del Fenerbahçe programmato per le 12 di venerdì 11 settembre. Un’assenza arrivata poche ore dopo una serata in cui allenatore e presidente avevano dato due versioni molto diverse sul futuro della panchina.

Fenerbahçe, Kartal annuncia le dimissioni dopo la Roma

Tutto è cominciato al termine della sfida di Champions League contro la Roma. Dopo la partita, Kartal si è presentato in conferenza stampa e ha comunicato direttamente la propria decisione: “Mi ritiro dal mio compito. Voglio ringraziare tutti, mi dimetto”. Un annuncio netto, al quale è seguita poche ore dopo la presa di posizione di Yildirim. Il presidente del Fenerbahçe ha ricondotto la reazione dell’allenatore a quanto accaduto durante la serata, spiegando che Kartal era rimasto scosso dopo essere stato colpito alla testa da una bottiglia.

ISTANBUL, TURCHIA - 10 SETTEMBRE: L'allenatore del Fenerbahçe, Ismail Kartal, parla durante la conferenza stampa al termine della partita della prima giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra Fenerbahçe e Roma, disputata allo stadio Chobani di Istanbul, in Turchia, il 10 settembre 2026. (Foto di Bunyamin Celik/Anadolu via Getty Images)

Yildirim: “È ancora il nostro allenatore”

Il presidente ha quindi parlato come se l’addio annunciato in conferenza stampa non dovesse avere conseguenze sulla guida tecnica della squadra: “Era sconvolto perché gli hanno tirato una bottiglia in testa. Ora sta tornando a casa ed è ancora il nostro allenatore. Va sostenuto. Finché io sarò qui, Ismail Kartal sarà l’allenatore del Fenerbahçe”. Parole che sembravano indirizzare la vicenda verso la permanenza del tecnico. A distanza di poche ore, però, è arrivato un nuovo episodio.

Kartal non si presenta all’allenamento delle 12:00

Kartal non si è presentato alla seduta programmata per le 12 e non ha quindi guidato l’allenamento del Fenerbahce. È questo il fatto che riapre una situazione che Yildirim aveva provato a ricomporre dopo le dimissioni annunciate dal tecnico.

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Al momento, sulla base delle informazioni riportate, non sono emersi ulteriori chiarimenti da parte di Kartal sul motivo dell’assenza né una nuova comunicazione del club capace di definire il suo futuro. Restano quindi, in poche ore, tre passaggi: le dimissioni comunicate pubblicamente dall’allenatore, la conferma di fatto arrivata dal presidente e l’assenza di Kartal alla prima seduta successiva.