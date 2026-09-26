Una tegola improvvisa per il Fenerbahce, finito nel registro FIFA dei club sottoposti a divieto di mercato. Al centro della vicenda, stando al comunicato ufficiale del club turco, ci sarebbe il trasferimento dell'attaccante marocchino Youssef En Nesyri e una rata del suo cartellino non saldata nei tempi previsti.

Fenerbahce bloccato dalla FIFA: c'è il comunicato del club

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Laha inserito ilnell'elenco dei club soggetti ad un, una misura che impedisce ad una società dinuovi calciatori a livello nazionale e internazionale, fino alla scadenza del provvedimento o alla sua eventuale revoca. Stando alle ultime, il provvedimento nei confronti del club turco sarebbe legato ad una questione finanziaria e, nello specifico, aldi una rata relativa all'acquisto didal Siviglia. Lo stesso Fenerbahce, tramite una nota ufficiale pubblicata sui propri canali, ha spiegato che la rata in questione aveva scadenzae che, dopo il mancato pagamento, il club spagnolo (allora ancora proprietario del cartellino dell'attaccante) ha avviato direttamente unapresso la FIFA.La società turca, secondo quanto scritto in via ufficiale, avrebbe successivamentela rata arretrata, ma nel procedimento sarebbe stato richiesto anche il pagamento della rata. Il Fenerbahce ha quindi dichiarato di aver atteso la decisione dellaprima dicon il nuovo versamento.

JEDDAH, ARABIA SAUDITA - 24 AGOSTO: Youssef En-Nesyri di Al Ittihad reagisce durante la partita del campionato professionistico saudita tra Al Ittihad e Al Hazem allo stadio Prince Abdullah Al Faisal il 24 agosto 2026 a Jeddah, Arabia Saudita. (Foto di Yasser Bakhsh/Getty Images)

I numeri dell'operazione En-Nesyri e la possibile revoca

L'attaccante marocchino è arrivato in Turchia nell'estate del 2024 e secondo la comunicazione ufficiale, depositata dalla società turca, l'accordo prevedeva un costo complessivo di, da corrispondere in quattro anni attraversocomplessive. È dunque all'interno di questo piano di pagamento che si inserisce la controversia sfociata nelFIFA, che però ilha definito

Il club turco infatti, ha scritto che effettuerà il pagamento disposto dalla FIFA nella prima giornata lavorativa utile, ossia il prossimo lunedì 28 settembre. Una volta completate le procedure burocratiche, il club prevede dunque la revoca del blocco. Secondo quanto riferito, la vicenda sarà inoltre discussa nell'assemblea generale ordinaria del club, prevista per il 27 settembre, durante la quale il Fenerbahce ha annunciato la presentazione dei bilanci e degli obblighi finanziari relativi ai periodi precedenti.