La FIFA ha inserito il Fenerbahce nel registro dei club con divieto di tesseramenti per tre finestre di mercato: al centro una rata del trasferimento di En Nesyri
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Una tegola improvvisa per il Fenerbahce, finito nel registro FIFA dei club sottoposti a divieto di mercato. Al centro della vicenda, stando al comunicato ufficiale del club turco, ci sarebbe il trasferimento dell'attaccante marocchino Youssef En Nesyri e una rata del suo cartellino non saldata nei tempi previsti.
Fenerbahce bloccato dalla FIFA: c'è il comunicato del clubLa FIFA ha inserito il Fenerbahce nell'elenco dei club soggetti ad un divieto di mercato per tre sessioni, una misura che impedisce ad una società di tesserare nuovi calciatori a livello nazionale e internazionale, fino alla scadenza del provvedimento o alla sua eventuale revoca. Stando alle ultime, il provvedimento nei confronti del club turco sarebbe legato ad una questione finanziaria e, nello specifico, al mancato pagamento di una rata relativa all'acquisto di En Nesyri dal Siviglia. Lo stesso Fenerbahce, tramite una nota ufficiale pubblicata sui propri canali, ha spiegato che la rata in questione aveva scadenza 30 aprile 2026 e che, dopo il mancato pagamento, il club spagnolo (allora ancora proprietario del cartellino dell'attaccante) ha avviato direttamente una procedura presso la FIFA.
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I numeri dell'operazione En-Nesyri e la possibile revocaL'attaccante marocchino è arrivato in Turchia nell'estate del 2024 e secondo la comunicazione ufficiale, depositata dalla società turca, l'accordo prevedeva un costo complessivo di 19,5 milioni di euro, da corrispondere in quattro anni attraverso otto rate complessive. È dunque all'interno di questo piano di pagamento che si inserisce la controversia sfociata nel provvedimento FIFA, che però il Fenerbahce ha definito temporaneo.
Il club turco infatti, ha scritto che effettuerà il pagamento disposto dalla FIFA nella prima giornata lavorativa utile, ossia il prossimo lunedì 28 settembre. Una volta completate le procedure burocratiche, il club prevede dunque la revoca del blocco. Secondo quanto riferito, la vicenda sarà inoltre discussa nell'assemblea generale ordinaria del club, prevista per il 27 settembre, durante la quale il Fenerbahce ha annunciato la presentazione dei bilanci e degli obblighi finanziari relativi ai periodi precedenti.
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