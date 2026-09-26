Dopo una prestigiosa carriera da calciatore durata circa 18 anni, Jerome Boateng è pronto a intraprendere una nuova strada nel mondo del calcio. L'ex difensore della Germania e del Bayern Monaco, campione del mondo nel 2014, aveva già iniziato a muovere i primi passi in panchina durante la sua esperienza al LASK, in Austria, dove ha giocato fino all'agosto 2025 ricoprendo contemporaneamente il ruolo calciatore e di viceallenatore degli Amateure, la seconda formazione del club. Adesso per lui sembra iniziare una nuova avventura, quest volta in Turchia con il Trabzonspor, che sembra aver raggiunto un accordo con Boateng per inserirlo nello staff tecnico di Thomas Reis.

Trazbonspor, Boateng sarà il nuovo viceallenatore

🚨🇹🇷 Jerome Boateng has agreed to sign at Trabzonspor as new assistant coach, deal done. pic.twitter.com/YKWvGYRnZF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 25, 2026

Il Trabzonspor è pronto ad accogliere Jerome Boateng nel proprio staff tecnico. Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato, il club turco ha raggiunto un accordo con il tedesco per il suo inserimento nello staff tecnico guidato dal connazionale Thomas Reis, arrivato sulla panchina del Trabzonspor a metà settembre. La nomina, ma, qualora venisse confermata, Boateng ricoprirebbe il ruolo diper quella che sarebbe la suain panchina.La decisione di scegliere Boateng sembra essere arrivata su precisa richiesta di Thomas Reis, il tecnico tedesco avrebbe infatti individuato nell'ex difensore unada inserire nel proprio staff. Prima dell'intesa con Boateng, il Trabzonspor aveva inoltre trattato, storico collaboratore di Reis, senza riuscire a portare a termine l'operazione.

SOči, RUSSIA - 23 GIUGNO: Jerome Boateng (Germania) in azione durante la partita del Gruppo F della Coppa del Mondo FIFA 2018 in Russia tra Germania e Svezia, disputata allo stadio Fisht il 23 giugno 2018 a Soči, Russia. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

L'ex difensore tedesco potrà così mettere a disposizione dello staff la propria esperienza maturata ai massimi livelli durante la sua carriera. Con il Bayern Monaco ha conquistato numerosi trofei, tra cui nove Bundesliga e due Champions League, mentre con la Germania ha vinto il Mondiale del 2014. Un bagaglio importante che Boateng potrebbe ora trasferire nella sua nuova avventura sulla panchina del Trabzonspor.