L'ex difensore del Bayern Monaco e campione del mondo con la Germania è pronto a iniziare una nuova avventura in panchina dopo le prime esperienze maturate al LASK.
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Dopo una prestigiosa carriera da calciatore durata circa 18 anni, Jerome Boateng è pronto a intraprendere una nuova strada nel mondo del calcio. L'ex difensore della Germania e del Bayern Monaco, campione del mondo nel 2014, aveva già iniziato a muovere i primi passi in panchina durante la sua esperienza al LASK, in Austria, dove ha giocato fino all'agosto 2025 ricoprendo contemporaneamente il ruolo calciatore e di viceallenatore degli Amateure, la seconda formazione del club. Adesso per lui sembra iniziare una nuova avventura, quest volta in Turchia con il Trabzonspor, che sembra aver raggiunto un accordo con Boateng per inserirlo nello staff tecnico di Thomas Reis.
Trazbonspor, Boateng sarà il nuovo viceallenatoreIl Trabzonspor è pronto ad accogliere Jerome Boateng nel proprio staff tecnico. Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il club turco ha raggiunto un accordo con il tedesco per il suo inserimento nello staff tecnico guidato dal connazionale Thomas Reis, arrivato sulla panchina del Trabzonspor a metà settembre. La nomina non è ancora stata ufficializzata, ma, qualora venisse confermata, Boateng ricoprirebbe il ruolo di viceallenatore per quella che sarebbe la sua seconda esperienza in panchina. La decisione di scegliere Boateng sembra essere arrivata su precisa richiesta di Thomas Reis, il tecnico tedesco avrebbe infatti individuato nell'ex difensore una figura importante da inserire nel proprio staff. Prima dell'intesa con Boateng, il Trabzonspor aveva inoltre trattato Markus Gellhaus, storico collaboratore di Reis, senza riuscire a portare a termine l'operazione.
L'ex difensore tedesco potrà così mettere a disposizione dello staff la propria esperienza maturata ai massimi livelli durante la sua carriera. Con il Bayern Monaco ha conquistato numerosi trofei, tra cui nove Bundesliga e due Champions League, mentre con la Germania ha vinto il Mondiale del 2014. Un bagaglio importante che Boateng potrebbe ora trasferire nella sua nuova avventura sulla panchina del Trabzonspor.
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