Dopo aver giocato per diversi anni in Premier League con la maglia del Liverpool, quest'estate Mohamed Salah ha firmato col Trabzonspor. La squadra che milita nella massima divisione turca, infatti, ha ingaggiato il capitano della Nazionale Egiziana a parametro zero. In questo modo, il club ha portato a Trebisonda uno dei migliori calciatori delle ultime edizione della massima competizione inglese. Negli ultimi giorni, l'ex calciatore di Roma e Fiorentina ha fornito un'ottima prestazione nel match contro il Galatasaray di Rafael Leao. Tuttavia, nelle ultime ore ha avuto luogo un imprevisto che riguarda Salah: la sospensione della patente di guida.

Trabzonspor, patente sospesa per Salah: il motivo

La nuova esperienza in Turchia di Salah ha avuto un inizio incredibile. Nelle sue prime sei partite con maglia del Trabzonspor, infatti, l'egiziano nato nel 1992 ha segnatoreti e fornitoassist. Due giorni fa, il club di Trebisonda ha vintoil big match contro il Galatasaray e Salah è stato l'assoluto protagonista. Infatti, l'ex Liverpool ha deciso la gara con unae ha fornito anche l'assist per il momentaneo 2-0 firmato. A quest'ottimo inizio nella massima divisione turca, però, segue un imprevisto che riguarda da vicino il calciatore egiziano.

Istanbul, Turchia - 15 agosto 2026: Mohamed Salah del Trabzonspor gesticola durante la partita di Turkish Super League 2026/27 tra Kasimpasa e Trabzonspor al Recep Tayyip Erdogan Stadium. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

Nelle ultime ore, infatti, il quotidiano inglese The Sun ha riportato che è stata sospesa per sei mesi la patente di guida di Salah. Il motivo di questa decisione risale al mese di marzo e riguarda una sua auto, per la precisone una Rolls-Royce Spectre elettrica che vale circa 465mila euro. Una telecamera mobile presente nella città inglese di Wilmslow ha immortalato il veicolo mentre transitava per quelle zone. Si pensava che il motivo principale della contestazione fosse l'eccesso di velocità, ma in realtà era la mancata indentificazione di chi guidava dato che Salah non ha dichiarato alle autorità che stesse portando quell'auto. Oltre alla sospensione della patente, l'attaccante dovrà pagare 770 euro di multa, 140 di spese processuali ed altri 305 di risarcimento.