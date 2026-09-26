Buone notizie per Guendouzi e per il Fenerbahce. Il centrocampista francese potrà infatti tornare a disposizione in Champions League già nella sfida contro l'Aston Villa. La commissione d'appello dell'UEFA ha accolto il ricorso presentato dal club turco e ha deciso di ridurre la squalifica inflitta al giocatore dopo gli episodi avvenuti al termine del playoff contro il Lione. Guendouzi era stato fermato inizialmente per quattro giornate, due delle quali sospese, dopo gli scontri scoppiati al Groupama Stadium. La sanzione è stata ora ridotta a tre turni, con una sola giornata effettiva. Il francese ha già scontato lo stop nella prima gara della fase campionato contro la Roma, terminata 1-1. Potrà quindi tornare in campo nel prossimo appuntamento europeo.

Guendouzi torna contro l'Aston Villa: la nuova decisione dell'UEFA

La vicenda era iniziata, al termine del ritorno del playoff di Champions League tra Lione e. La squadra turca aveva conquistato la qualificazione vincendo 2-1 e, al fischio finale, erano scoppiate tensioni che avevano coinvolto diversi protagonisti. Tra questi anche Guendouzi, finito nel mirino. Il 4 settembre era arrivata la prima sanzione: quattro giornate di squalifica, di cui due sospese, per aver insultato persone presenti allo stadio, provocato gli spettatori e violato le regole fondamentali di buona condotta. Il Fenerbahçe ha però deciso di presentare ricorso, ottenendo una modifica della pena.

ISTANBUL, TURCHIA - 10 GENNAIO: Yunus Akgun del Galatasaray viene contrastato da Matteo Guendouzi del Fenerbahçe durante la finale di Supercoppa turca tra Fenerbahçe SK e Galatasaray SK allo Stadio Olimpico Atatürk il 10 gennaio 2026 a Istanbul, Turchia. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

La commissione d'appello ha infatti ridotto lo stop a tre giornate, con una sola effettiva. La prima è stata già scontata proprio contro la Roma, nella gara terminata 1-1. Guendouzi sarà quindi regolarmente a disposizione per la sfida contro l'Aston Villa. Una buona notizia per il Fenerbahce, che ritrova uno dei suoi uomini più importanti nel momento in cui la Champions League entra nel vivo. Per il centrocampista francese, invece, si chiude così una vicenda iniziata dopo il playoff e che ora gli permetterà di tornare protagonista in Europa.