Fermín torna a vestire la maglia della selezione spagnola dopo aver saltato il Mondiale a causa di un grave infortunio. In un'intervista a Mundo Deportivo, il centrocampista del Barcellona racconta la sofferenza di quell'esclusione forzata: "Grazie a Dio non mi ero mai infortunato gravemente. È stata la prima lesione di questo tipo, arrivata in un momento inopportuno. Impari a dare valore alla quotidianità, a poter scendere in campo ogni giorno. Persino camminare ha assunto un valore enorme per me". Il talento andaluso non nasconde il profondo dolore provato davanti alla televisione: "Mi faceva molto male non essere lì e dover restare sul divano con la benda al piede. A mano a mano che passavano i giorni ho voltato pagina e alla fine ho potuto vedere quasi tutto il Mondiale". Fermín rivela infine un tenero retroscena su Lamine Yamal. Il fuoriclasse spagnolo aveva preparato una maglietta speciale per dedicargli un gol durante il torneo, ma non è riuscito a segnare in quella partita.

Il grande avvio di stagione e la voglia di crescere

Archiviata la, il centrocampista si gode ora il fantastico avvio di stagione della squadra e le sue ottimeindividuali.rifiuta però di accontentarsi e rilancia le proprieper il futuro: "Non mi pongo obiettivi e credo di poter migliorare ancora tantissime cose. Anno dopo anno cresco in campo, spero di continuare così e non mi pongo alcun limite". Il talento spagnolo individua con estremal'aspetto tattico su cui deve lavorare maggiormente in allenamento: "Credo di dover crescere soprattutto nel processo decisionale nell'ultima parte di campo".

BARCELLONA, SPAGNA - 27 AGOSTO: Fermín López del Barcellona festeggia il secondo gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra FC Barcelona e Athletic Club allo Spotify Camp Nou, il 27 agosto 2026 a Barcellona, Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

L'investitura per Lamine Yamal e l'attacco al calendario

Spostando l'attenzione sui, il centrocampista blaugrana non ha alcun dubbio su chi debba alzare ile incorona direttamente il suo giovane compagno di squadra. Le sue parole suonano come una vera e propriaufficiale: "Pallone d'Oro a Lamine Yamal? Per me sì, ovviamente. Lo vedo ogni giorno ed è spettacolare. Al Mondiale forse non ha potuto mostrare la sua versione migliore perché veniva da un infortunio, ma alla fine ha vinto il Mondiale e credo che se lo meriti. Anche Pau ha fatto una grande annata, ma se devo sceglierne uno, scelgo Lamine". L'intervista si chiude infine con una durissimacontro i ritmi insostenibili del calcio moderno e le troppe partite ravvicinate: "Il tema del calendario va rivisto, perché alla fine quelli che soffrono siamo noi giocatori".