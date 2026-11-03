Robert Lewandowski non ha dimenticato il Pallone d'Oro 2020, l'edizione cancellata a causa della pandemia di Covid-19. A raccontarlo è Pascal Ferré, ex direttore di France Football, che ha ripercorso quella decisione e il confronto avuto con l'attaccante polacco. In un'annata straordinaria con il Bayern Monaco, il centravanti era considerato uno dei principali candidati al riconoscimento, ma non ebbe la possibilità di contenderselo ufficialmente.

La decisione di France Football e la telefonata a Lewandowski

Ferré ha spiegato che la cancellazione fu legata, dopo le interruzioni e le modifiche ai calendari causate dall'emergenza sanitaria. L'ex direttore ha ricordato di aver contattato personalmente il polacco: "Mi ero persino premurato di chiamare Robert Lewandowski quell'anno, che dominava e surclassava tutti i suoi avversari. Lo avevo avvertito, ma non aveva capito molto".

Robert Lewandowski esulta dopo aver segnato il primo gol del Bayern Monaco nella partita degli ottavi di finale di Champions League contro la Lazio, disputata allo Stadio Olimpico di Roma il 23 febbraio 2021. (Foto: Alexander Hassenstein/Getty Images)

Una spiegazione che non sarebbe bastata a eliminare la delusione del giocatore, rimasta evidente anche negli anni successivi.

"L'uomo che non ha mai voluto darmi un Pallone d'Oro"

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Secondo il racconto di Ferré, Lewandowski continuava a ricordargli l'episodio quando si incontravano: "Ecco l'uomo che non ha mai voluto darmi un Pallone d'Oro"., non revocato. Nel 2020, infatti, France Football decise di non proclamare alcun vincitore.Il polacco aveva chiuso una stagione eccezionale con il Bayern, conquistando. Nel 2021 arrivò secondo dietro Lionel Messi, ma quel risultato non cancellò il rimpianto per l'edizione precedente. Senza una votazione ufficiale, resta impossibile stabilire con certezza chi avrebbe conquistato il Pallone d'Oro 2020.