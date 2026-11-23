Il calendario mette di fronte Feyenoord e Ajax, la rivalità più accesa del calcio olandese. Il teatro è quello di De Kuip, il palcoscenico uno dei più difficili da espugnare. Ma il 18 maggio 1995, in una serata destinata a rimanere nella storia della Klassieker, il copione salta completamente. L'Ajax si presenta a Rotterdam senza diversi dei suoi uomini più importanti, con la testa già rivolta alla finale di Champions League contro il Milan. In panchina non c'è neppure Louis van Gaal, volato in Italia per osservare da vicino i rossoneri. Eppure, al fischio finale, il tabellone racconta una storia incredibile: 0-5. Le seconde linee di Amsterdam dominano il Feyenoord davanti ai suoi tifosi, trasformando una partita che sembrava avere un copione già scritto in una delle vittorie più sorprendenti della storia del derby.

Una formazione rivoluzionata in vista della finale

Manca una settimana all'appuntamento più importante della stagione. Il 24 maggioaffronterà il Milan nella finale di Champions League a Vienna e Van Gaal non vuole correre rischi. Il tecnico decide di risparmiare diversi titolari, lasciando fuori Edwin van der Sar, Frank Rijkaard, Jari Litmanen, Patrick, Ronald de Boer e Finidi George. Una lista che, da sola, basterebbe a spiegare le scelte dell'allenatore. Anche Van Gaal, come detto, non è a Rotterdam: a guidare la squadra dalla panchina è il suo vice Gerard van der Lem.

Coreografia dei tifosi dell'Ajax. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Le assenze, però, non significano rinunciare alla qualità. Tra i titolari ci sono comunque giocatori del calibro di Marc Overmars, Edgar Davids, Clarence Seedorf e Nwankwo Kanu. Accanto a loro trovano spazio Fred Grim tra i pali, Martijn Reuser e Nordin Wooter. Una squadra rimaneggiata, certo, ma con un talento che poche formazioni in Europa possono permettersi di lasciare in panchina. Dall'altra parte c'è il Feyenoord di Willem van Hanegem, deciso a sfruttare l'occasione per colpire i rivali nel momento in cui sembrano più vulnerabili.

Il Feyenoord parte forte, ma Overmars colpisce

Kanu chiude i conti in trenta secondi

Davids e Van Vossen completano la manita

L'inizio sembra dare ragione ai padroni di casa. Ilprova a sfruttare l'energia di De Kuip e si rende pericoloso con Henrik Larsson e Gaston Taument. Fred Grim deve intervenire in più di un'occasione per tenere in piedi l'Ajax. I padroni di casa trovano anche la via della rete con Larsson, ma il gol viene annullato per gioco pericoloso. È il momento in cui la partita potrebbe prendere una direzione diversa. L'Ajax, però, non perde la calma. La squadra di Van der Lem aspetta, gestisce il possesso e colpisce al momento giusto. Al 38' arriva il vantaggio: Kanu lavora bene il pallone e serve Marc, che trova la conclusione vincente. Rob van Dijk, schierato al posto dell'infortunato Ed de Goey, non riesce a intervenire. È 0-1. Un colpo pesante per il Feyenoord, che fino a quel momento aveva costruito le occasioni migliori e si ritrova costretto a inseguire.Se il primo tempo lascia ancora qualche speranza ai padroni di casa, la ripresa le spazza via quasi immediatamente. Passano appena trenta secondi e l'Ajax raddoppia. Nordin Wooter serve, che controlla il pallone con una giocata di grande classe, salta Van Gobbel e poi Van Dijk, prima di depositare in rete. Un'azione personale che mette in mostra tutta la qualità dell'attaccante nigeriano e che diventa uno dei momenti simbolo di quella serata. Ilaccusa il colpo. La squadra di Van Hanegem fatica a reagire e lascia sempre più spazio agli avversari. Al 76' arriva anche il tris: Wooter viene atterrato in area da Ulrich van Gobbel e l'arbitro Dick Jol indica il dischetto. Dagli undici metri si presenta ancora Kanu, che non sbaglia e firma la doppietta personale. La partita è ormai chiusa, ma l'Ajax non ha intenzione di fermarsi.A sei minuti dalla fine tocca a Edgaraggiungere il proprio nome al tabellino. Il centrocampista trova la conclusione vincente e porta il risultato sullo 0-4, certificando una superiorità ormai evidente. Ilè alle corde e nel finale arriva anche la quinta rete. All'89' Orlando Trustfull commette un errore in fase di retropassaggio: Peter van Vossen intercetta il pallone, supera Van Dijk e deposita in rete a porta vuota. È il definitivo 0-5.

OLANDA - 28 FEBBRAIO: Supercoppa, Ajax Amsterdam - Real Zaragoza 4-0. Patrick Kluivert, calciatore dell'Ajax Amsterdam, durante la partita del 28 febbraio 1996.

(Foto di Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images)

A De Kuip cala il silenzio. L'Ajax ha segnato cinque gol, con cinque marcatori diversi, e ha trasformato una partita sulla carta favorevole al Feyenoord in una lezione di calcio. Kanu è il protagonista assoluto con una doppietta e un assist, ma la prestazione collettiva racconta molto di più. Anche senza i suoi uomini più rappresentativi, l'Ajax riesce a imporre ritmo, qualità e personalità.

Una vittoria che racconta la grandezza di quell'Ajax

Quel 5-0 non è soltanto una delle sconfitte più pesanti delnella Klassieker. È anche la fotografia perfetta della forza della squadra costruita da. L'Ajax ha già conquistato il campionato e sta preparando la finale europea, ma non concede nulla nemmeno quando cambia uomini e assetto. La profondità della rosa diventa un'arma decisiva: chiunque scenda in campo sembra conoscere alla perfezione i meccanismi di gioco. Una settimana più tardi arriverà il trionfo di Vienna.

Il 24 maggio, all'Ernst-Happel-Stadion, l'Ajax batterà il Milan 1-0 grazie al gol di Patrick Kluivert, conquistando la Champions League senza perdere una partita nel torneo. Anche in campionato la squadra chiuderà senza sconfitte, dopo aver superato il Twente nell'ultima giornata. Il Feyenoord, invece, si consolerà con la Coppa nazionale, vinta proprio battendo l'Ajax nei quarti di finale grazie a una golden goal di Mike Obiku.