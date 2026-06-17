Il grande amore non si scorda mai, e a volte ritorna. Giovanni van Bronckhorst è ufficialmente il nuovo allenatore del Feyenoord. Per l'ex terzino di Barcellona e Arsenal, nonché storico capitano della Nazionale olandese, si tratta di un ritorno a casa estremamente romantico ma anche fortemente strategico. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, la sua seconda carriera sulla sedia del direttore d'orchestra lo ha visto sedere già sulla panchina di Rotterdam tra il 2015 e il 2019. Ora, a distanza di anni e dopo le esperienze all'estero con Rangers e Beşiktaş, "Gio" riprende in mano le redini del club del suo cuore.

AMSTERDAM, PAESI BASSI - 26 SETTEMBRE: Giovanni van Bronckhorst, capo allenatore del Besiktas, osserva il campo prima della partita della prima giornata della fase a gironi della UEFA Europa League 2024/25 tra AFC Ajax e Besiktas JK alla Johan Cruijff Arena il 26 settembre 2024 ad Amsterdam, Paesi Bassi. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

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Giovanni van Bronckhorst inizia il suo secondo capitolo al Feyenoord

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La storia tra Van Bronckhorst e il Feyenoord è scritta nel destino. Nella sua prima trionfale parentesi da capo allenatore al De Kuip, l'ex difensore è riuscito in un'impresa che a Rotterdam attendevano da ben 18 anni: conquistare il titolo di Eredivisie nella stagione 2016-2017. Sotto la sua guida tecnica, la squadra non ha solo espresso un calcio propositivo e moderno, ma ha anche arricchito la bacheca del club con due Coppe d'Olanda e due Supercoppe nazionali. Il suo ritorno non è quindi solo un'operazione nostalgia, ma la precisa volontà della dirigenza di riaffidare la squadra a un tecnico dal DNA biancorosso, capace di unire il peso della sua esperienza internazionale all'amore viscerale della tifoseria.

Il comunicato ufficiale del club

Di seguito la nota ufficiale emessa dalla società olandese: "Il Feyenoord ha raggiunto un accordo con Giovanni van Bronckhorst per la sua nomina a capo allenatore della prima squadra. Il cinquantunenne nativo di Rotterdam ha firmato un contratto biennale, con un'opzione di estensione per un ulteriore anno a favore del club. Con Van Bronckhorst, il Feyenoord riaccoglie al De Kuip una vera e propria icona.

Il Direttore Tecnico Dévy Rigaux ha dichiarato: 'Il ritorno di Giovanni van Bronckhorst segna un nuovo capitolo per il Feyenoord. Vogliamo continuare a costruire sulle nostre ambizioni sportive con un capo allenatore che unisca una vasta esperienza internazionale a una profonda comprensione della cultura del club. La sua ampia esperienza, unita al suo DNA Feyenoord e alla fame di nuovi successi, ci danno grande fiducia".

Nel comunicato viene inoltre ufficializzato lo staff: Van Bronckhorst inizierà la nuova stagione insieme a Sipke Hulshoff nel ruolo di vice allenatore, reduce dall'esperienza in Inghilterra al Liverpool e già profondo conoscitore dell'ambiente di Rotterdam.

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