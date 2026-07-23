La nuova Fiorentina targata Fabio Paratici e Fabio Grosso prende forma e punta a lasciarsi alle spalle la deludente stagione dello scorso anno. Dopo gli arrivi di Dragusin, Viery, Atta e Oulaï, è tempo di presentazione per Alex Jimenez. Lo spagnolo arriva, in prestito con diritto di riscatto per circa 20 milioni, dal Bournemouth. A tal proposito, l'esterno si è presentanto in conferenza stampa sottolineando la voglia di inziare questo percorso e degli obiettivi personali e di squadra.

Le prime parole di Alex Jimenez

Nella stagione 2025-26, Alex Jimenez ha collezionatocon la maglia del Bournemouth, affermandosi come uno dei giovani del panorama calcistico. Dopo averlo prelevato dal, la squadra inglese ha deciso di cederlo, in prestito con diritto di riscatto, alla Fiorentina in seguito ad alcuni comportamenti ritenuti non adeguati dello spagnolo.

BOURNEMOUTH, INGHILTERRA – 3 marzo: Andoni Iraola, allenatore dell’AFC Bournemouth, parla con Alex Jimenez dopo la partita di Premier League tra Bournemouth e Brentford al Vitality Stadium, il 3 marzo 2026 a Bournemouth, in Inghilterra.(Photo by Charlie Crowhurst/Getty Images)

Durante la conferenza stampa, Jimenez ha spiegato che la trattativa si è conclusa in un batter d'occhio e che la decisione di trasferirsi a Firenze è stata immediata: "Ho detto subito si alla Fiorentina, non potevo lasciarmi sfuggire questa occasione. Sono felice e determinato per questa mia nuova avventura. Non vedo l'ora di cominciare".

Lo spagnolo ha sottolineato di essere consapevole di dover dimostrare ancora tutto il suo valore data la giovanissima età, ma che questa cosa non lo spaventa: "So che devo ancora crescere tantissimo, ne sono consapevole. Ho una grande voglia di dimostrare tutto il mio valore. Cercherò di fare del mio meglio, penso che questa sia una piazza perfetta per mettere in mostra tutte le qualità che possiedo".

Sugli obiettivi personali e di squadra ha detto:" Siamo ancora agli inizi, devo conoscere ancora i miei compagni. Non posso parlare di obiettivi, quello che so è che metteremo tutto il nostro impegno per riportare la Fiorentina dove merita".

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Il rapporto con Fabio Grosso e il ruolo preferito

Nel corso dell'intervista, Jimenez si è detto pronto ad adattarsi alle esigenze della squadra, ma ha indicato con tranquillità la posizione in cui si sente più a suo agio: "Certo è che se mi chiedete quale sia il mio ruolo preferito è normale che vi dica il terzino destro. Ma faccio tutto quello che mi chiederanno senza nessuna discussione, sono qui per crescere ancora.".

Inoltre, ha parlato anche del rapporto con il suo ex tecnico Iraola:"Per me è stato fondamentale, mi ha aiutato tantissimo. Non voglio sembrare scontato, ma queste sono cose del passato. Adesso voglio concentrarmi sulla Fiorentina, quello che è successo in Inghilterra ora non mi interessa".

ROMA, ITALIA – 14 maggio: Alex Jimenez dell’AC Milan corre con il pallone sotto la pressione di Juan Miranda del Bologna durante la finale di Coppa Italia tra AC Milan e Bologna allo Stadio Olimpico, il 14 maggio 2025 a Roma, in Italia.(Photo by Marco Rosi/Getty Images)

In chiusura ha parlato anche del suo passato al Milan e della differenza che ha trovato nel campionato inglese rispetto a quello italiano: "Il percorso al Milan per me è stato troppo importante. Ho mosso i miei primi passi da professionista, ho capito cosa significa giocare per determinati Club. Sicuramente tra il campionato di Serie A e la Premier League ci sono tante similitudini, ma anche tante differenze. Ad esempio il campionato inglese è molto più fisico e aver giocato abbastanza partite può solo aiutarmi".