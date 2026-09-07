Il tecnico tedesco si è preso un record speciale: nessuno come lui nella storia del Barcellona
Flick meglio di Guardiola e Luis Enrique. Strano a dirsi, visti i loro palmares. Ma c'è una statistica - per niente scontata - in cui il tecnico tedesco batte gli altri due. Quale? Quella di maggiori vittorie in 80 partite. Flick, con il successo contro il Valencia in campionato, è diventato l'allenatore più vincente nella storia del Barcellona in questo lasso temporale: 63, le vittorie. Una in più di Luis Enrique, due rispetto a Guardiola. Un dato straordinario, per un tecnico che sta riscrivendo la storia calcistica di questa squadra. Il Barca ha di nuovo un'identità: gioca, fa sognare e vince. Non la Champions. Ma per quella, c'è ancora tempo.
Il Barcellona di Flick: ora i tifosi tornano a sognareIl Barcellona ha cominciato da dove aveva lasciato: vincendo, senza lasciare le briciole agli avversari. In 4 partite, lo score è impressionante: 4 vittorie, 16 gol fatti e nessuno subito. Un ruolino di marcia da brividi. L'obiettivo primario è ribadire la supremazia in Spagna: vincere ancora LaLiga, dando un'ulteriore stoccata al Real Madrid. L'inizio è stato avvincente, segno di un piano ben definitivo. Flick è il direttore d'orchestra. Ma il tecnico tedesco vuole di più. Il sogno (proibito) si chiama Champions, quella coppa che manca ormai da più di 10 anni. All'epoca c'era Luis Enrique e la MSN. Oggi Flick, insieme a Yamal e Raphinha.
Ah, a proposito del brasiliano: ora è diventato una punta. E si è trasformato in un'autentica macchina da gol: oltre ai dribbling, nel tabellino ci finisce sempre il suo nome. Chiaro segnale della mano del tecnico tedesco dietro ai meccanismi di una squadra che corre all'unisono. Lamine Yamal anche ha ripreso a segnare: due doppiette nelle ultime due. Non male. Il buongiorno si vede dal mattino. E se questo Barcellona dovesse continuare così, potrebbe essere un grande anno. Non solo per i tifosi.
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