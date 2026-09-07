Flick meglio di Guardiola e Luis Enrique. Strano a dirsi, visti i loro palmares. Ma c'è una statistica - per niente scontata - in cui il tecnico tedesco batte gli altri due. Quale? Quella di maggiori vittorie in 80 partite. Flick, con il successo contro il Valencia in campionato, è diventato l'allenatore più vincente nella storia del Barcellona in questo lasso temporale: 63, le vittorie. Una in più di Luis Enrique, due rispetto a Guardiola. Un dato straordinario, per un tecnico che sta riscrivendo la storia calcistica di questa squadra. Il Barca ha di nuovo un'identità: gioca, fa sognare e vince. Non la Champions. Ma per quella, c'è ancora tempo.

Il Barcellona di Flick: ora i tifosi tornano a sognare

Ilha cominciato da dove aveva lasciato: vincendo, senza lasciare le briciole agli avversari. In 4 partite, lo score è impressionante: 4 vittorie, 16 gol fatti e nessuno subito. Un ruolino di marcia da brividi. L'obiettivo primario è ribadire la supremazia in Spagna: vincere ancora LaLiga, dando un'ulteriore stoccata alL'inizio è stato avvincente, segno di un piano ben definitivo. Flick è il direttore d'orchestra. Ma il tecnico tedesco vuole di più. Il sogno (proibito) si chiama, quella coppa che manca ormai da più di 10 anni. All'epoca c'era Luis Enrique e la MSN. Oggi Flick, insieme a Yamal e Raphinha.

PAMPLONA, SPAGNA - 2 MAGGIO: Hansi Flick, allenatore del FC Barcelona, ​​osserva la partita di LaLiga EA Sports tra CA Osasuna e FC Barcelona allo stadio El Sadar il 2 maggio 2026 a Pamplona, ​​Spagna. (Foto di Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Ah, a proposito del brasiliano: ora è diventato una punta. E si è trasformato in un'autentica macchina da gol: oltre ai dribbling, nel tabellino ci finisce sempre il suo nome. Chiaro segnale della mano del tecnico tedesco dietro ai meccanismi di una squadra che corre all'unisono. Lamine Yamal anche ha ripreso a segnare: due doppiette nelle ultime due. Non male. Il buongiorno si vede dal mattino. E se questo Barcellona dovesse continuare così, potrebbe essere un grande anno. Non solo per i tifosi.