Diego Forlan interviene sul futuro di Julian Alvarez e manda un messaggio chiaro all'Atletico Madrid. L'ex attaccante uruguaiano, simbolo dei Colchoneros e protagonista di alcune delle pagine più importanti della storia recente del club, ha affrontato il tema durante un'intervista a Cadena Cope. Forlan non ha chiuso la porta a una possibile partenza dell'argentino, ma ha sottolineato come qualsiasi addio debba trasformarsi in un vantaggio concreto per la società spagnola. L'ex centravanti ha ribadito che i club vengono prima dei singoli giocatori e che nessun calciatore è insostituibile. Allo stesso tempo ha difeso la libertà dei giocatori di scegliere il proprio percorso, spiegando di comprendere sia le esigenze dei club sia quelle dei calciatori coinvolti nelle trattative.

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🎙️ Diego Forlán sobre el asunto Julián Álvarez en @tjcope con @RuizAntonito:



🤷🏻‍♂️ “Esto es el fútbol profesional, hay mucho dinero en juego. Los atléticos no querrán que se vaya… a veces para los aficionados es como una traición que el jugador se quiera ir, es difícil”.



💰 “Si… pic.twitter.com/cySc2e9Gyj — Ismael - LaVozdelAtleti (@lavozdelatleti_) June 9, 2026

Il messaggio di Forlan ad Alvarez: “La sua volontà va rispettata, ma serve un'offerta enorme”

ha affrontato uno dei temi più caldi dell'estate dell'Atletico Madrid: il futuro di Julian Alvarez. L'ex attaccante uruguaiano, parlando a Cadena Cope, ha mostrato una posizione equilibrata ma molto chiara. Da una parte il rispetto per le scelte del giocatore, dall'altra la necessità di tutelare gli interessi del club. "Se deve andarsene, e vuole andarsene, deve farlo per una buona cifra, cosa che sicuramente accadrà", ha dichiarato l'uruguagio, convinto che un'eventuale cessione possa trasformarsi in un'operazione vantaggiosa per entrambe le parti.dei Colchoneros ha poi ribadito un concetto che considera fondamentale nel calcio moderno. "Come dico sempre, la nazionale uruguaiana, la Spagna, il Real Madrid, il Barcellona, le istituzioni sono al di sopra di qualsiasi giocatore e di qualsiasi persona", ha spiegato.

LONDRA, INGHILTERRA - 5 MAGGIO: Julian Alvarez dell'Atletico Madrid si riscalda prima della semifinale di ritorno della UEFA Champions League 2025/26 tra Arsenal FC e Atletico Madrid all'Arsenal Stadium il 5 maggio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Shaun Botterill/Getty Images)

Un messaggio che rafforza la centralità dell'Atletico rispetto ai singoli interpreti. Secondo Forlan, anche in caso di addio dell'argentino, il club sarebbe in grado di ripartire senza particolari traumi. "Prima di lui sono arrivati grandi attaccanti che hanno fatto la storia dell'Atletico de Madrid, e il club continua a crescere", ha aggiunto. Infine l'uruguaiano ha voluto soffermarsi sul punto di vista dei protagonisti del mercato. "Difendo fermamente la posizione del giocatore professionista perché l'ho vissuta in prima persona. Capisco che per i tifosi la volontà del giocatore di andarsene possa sembrare un tradimento. Comprendo perfettamente la posizione del club e comprendo perfettamente la posizione del giocatore".

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