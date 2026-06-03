La storia e i segreti di un'icona del calcio mondiale stanno per essere svelati senza filtri. Questo mercoledì, presso l'Espacio Movistar della Gran Vía, è stato ufficialmente presentato il documentario "El ascenso de Diego Forlán", prodotto da Lilicar Films, che debutterà il prossimo 26 giugno su Movistar+. L'opera ripercorre la straordinaria traiettoria del mito uruguaiano, Pallone d'Oro al Mondiale di Sudafrica 2010, concentrandosi in particolare sugli anni d'oro trascorsi all'Atlético Madrid.

Proprio sulla sua leggendaria avventura in maglia colchonera, l'ex attaccante ha ricordato la sua storica spalla offensiva, il Kun Agüero: "Ho avuto la fortuna di condividere lo spogliatoio con attaccanti di classe mondiale. La mia intesa con Riquelme al Villarreal è stata eccellente, ma con il Kun Agüero all'Atlético la connessione è stata elettrica; siamo stati una coppia incredibilmente prolifica". Un attestato di stima totalmente ricambiato, dato che lo stesso Agüero ammette nel documentario che Forlán è stato "la migliore spalla d'attacco" mai avuta in carriera.

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Il DNA dell'Atlético e la sfida alla Spagna nel Mondiale 2026

Il documentario offre anche l'occasione per guardare al presente e all'imminente fase a gironi del, dovesi troverà ad affrontare lail prossimo 27 giugno. Una sfida storicamente proibitiva per la Celeste, come ammesso candidamente dallo stesso: "Non abbiamo mai battuto la Spagna in dieci scontri diretti, anche se qualche volta ci siamo andati vicini". Lo spirito della nazionale uruguaiana, tuttavia, restaed è strettamente legato a quello: "L'uruguaiano si sente profondamente identificato con l'Atleti perché entrambi sappiamo cosa significhi andare controcorrente". Questa viscerale unione ha portato idoli eterni comea diventare leggende del, alimentando una mentalità ben precisa: "Anche se non ci mettono l'etichetta di favoriti, diamo sempre fastidio. Siamo l'Uruguay, e la nostra speranza è di dare battaglia e giocare una bella partita".

MONTEVIDEO, URUGUAY - 14 GIUGNO: L'ex giocatore dell'Uruguay Diego Forlán solleva il trofeo della Coppa del Mondo FIFA Under 20 del 2023 prima di un'amichevole internazionale tra Uruguay e Nicaragua allo Stadio Centenario il 14 giugno 2023 a Montevideo, Uruguay. L'Uruguay ha vinto per la prima volta nella sua storia la Coppa del Mondo Under 20 l'11 giugno 2023. (Foto di Ernesto Ryan/Getty Images)

L'incubo Cannavaro e la profezia di 'Tota' Lugano

Redención, resiliencia y vulnerabilidad de un futbolista único.



🎬𝐄𝐥 𝐚𝐬𝐜𝐞𝐧𝐬𝐨 𝐝𝐞 𝐃𝐢𝐞𝐠𝐨 𝐅𝐨𝐫𝐥𝐚́𝐧

🗓️Estreno el 26 de junio en @MovistarPlus pic.twitter.com/4LclJXk63B — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) June 3, 2026

Tra le confessioni più intriganti c'è sicuramente lo spazio dedicato aipiù ostici affrontati nel corso degli anni.non ha avuto dubbi nell'esaltare unadel calcio italiano, preferendola perfino ai colossi del: "Il difensore più difficile contro cui ho giocato è stato Cannavaro. Non per la sua forza fisica, ma per la sua intelligenza; ti leggeva sempre il movimento in anticipo". Sebbene l'attaccante abbia dovuto fare i conti incon la leadership di centrali del calibro di, l'ex capitano azzurro giocava in un'altra dimensione: "Era sempre un passo avanti rispetto a tutti gli altri".

In chiusura, l'opera scava anche nella componente mistica di quella storica generazione dorata della Celeste, svelando la clamorosa premonizione di 'Tota' Lugano subito dopo la consegna del Pallone d'Oro Mondiale a Forlán nel 2010: "Mi guardò e mi assicurò che, con quel riconoscimento, saremmo diventati campioni della Copa América". Una profezia che si materializzò puntualmente nel 2011 nella finale vinta contro il Paraguay.

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