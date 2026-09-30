Al termine della partita tra Sudan del Sud ed Egitto, alcuni bambini hanno raggiunto i giocatori della nazionale egiziana per vivere un momento di gioia e portare a casa un ricordo speciale di una giornata che, nonostante la pesante sconfitta, ha regalato loro un’emozione difficile da dimenticare. Tra i protagonisti delle immagini ci sono Omar Marmoush e Hamza Abdelkarim, accolti con entusiasmo dai piccoli tifosi.

ELLES SONT MAGNIFIQUES CES PHOTOS 🥰🌍



Ces enfants du Soudan du Sud 🇸🇸 remplis de joie à la fin du match de leur pays battu 5-0 par l’Égypte 🇪🇬 mais…



LES ÉGYPTIENS (ici Marmoush et Hamza Abdelkarim) LEUR ONT FAIT PASSER UN PETIT MOMENT DE BONHEUR. ✨



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L'Egitto vince ma la festa la fanno i... bambini

Il contrasto con il risultato finale è forte:, ma al triplice fischio la scena più bella è arrivata proprio fuori dal campo. I bambini hanno circondato alcuni calciatori egiziani, sorridendo e chiedendo foto, trasformando una serata amara per la nazionale di casa in un piccolo momento di felicità.

MILANO, ITALIA - 9 DICEMBRE: Un tifoso dell'FC Internazionale Milano tiene una bandiera sugli spalti dedicata a Momo Salah del Liverpool e dell'Egitto durante la partita della sesta giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/26 tra l'FC Internazionale Milano e il Liverpool FC allo Stadio San Siro il 9 dicembre 2025 a Milano, Italia. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

Il racconto della sfida

La partita, disputata a Juba,. Il primo gol è arrivato al 36’ con Mostafa Ziko, bravo a sbloccare una sfida che i Faraoni avevano iniziato con grande intensità. Nella ripresa è poi entrato in scena Omar Marmoush: l’attaccante ha firmato il 2-0 al 49’ e ha completato la propria doppietta all’83’, mettendo definitivamente in cassaforte il successo. In mezzo, al 75’, è arrivato anche il gol di Ibrahim Adel.

A chiudere la festa egiziana ci ha pensato Hamza Abdelkarim al 92’. Entrato pochi minuti prima al posto di Marmoush, il giovane attaccante del Barcellona ha trovato il suo primo gol con la nazionale maggiore, sfruttando una respinta del portiere.

Ed è proprio Abdelkarim, insieme a Marmoush, ad aver attirato l’attenzione dei bambini al termine dell’incontro. Le immagini scattate sul terreno di gioco mostrano sorrisi, abbracci e telefoni alzati per immortalare quei pochi minuti trascorsi accanto ai giocatori egiziani. Un momento semplice, ma capace di ricordare quanto il calcio possa superare il risultato e regalare emozioni anche dopo una sconfitta pesante. L’Egitto sale così a quattro punti nel Gruppo B delle qualificazioni alla Coppa d’Africa 2027, mentre il Sudan del Sud resta fermo a zero